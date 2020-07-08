在立法院臨時會朝野政黨的爭議下，繼2018年通過的農田水利會組織通則第40條，有關「農田水利會之改制及其資產處理、職員工作權益保障等事項，另以法律定之」，農田水利法完成三讀，農田水利會由公法人改制為公務機關。未來將分配水源的事權統一，行政院農委會承接現有農田水利會而成立的17個分署，牽動到升格為農業部後的內部機構的整併之外，還涉及現有農田水利會的資產及負債由國家概括承受，更可能觸及憲法對於人民財產權保障的爭議。以下從組織變革、用水標的、以及公共利益三個層面，來分析未來的農田水利政策。

在組織變革方面，事權統一的水源永續，必須建立在農業部的升格。從行政院組織改造五法在2010年到2011年陸續完成立法，並於2012年起，跨越政黨賡續改制升格的部會，除了行政院的主計總處和人事行政總處、國家發展委員會，還有文化部、科技部及勞動部；而尚未完成、但較容易完成的是交通及建設部、經濟及能源部、以及農業部，而機構與職權整併幅度最為龐雜困難者，誠屬環境資源部。由於農委會目前的機構已經頗為繁複，光是林務局就有9個管理處和農林航空測量所，此外，農委會有9個改良場、水土保持局有6個分局、畜產試驗所則有3個分所和4個繁殖場，而農糧署和動植物防疫檢驗局則各有四個分署和分局。換言之，以現有的農田水利處，就算加上有北中南東四個分署的農糧署，人員預算編制勢必無法因應水源事權統一後的政務推動。因此，農委會升格為農業部，確實有其必要性。

在用水標的方面，此次立法將有助政府未來調度水源，於關鍵時刻排除返台企業「投資五缺」的缺水障礙。因為目前水利法規定的順序是：家用與公共給水、農業用水、水力用水、工業用水、水運及其他用途。對於新竹、台中、台南的科學園區，各縣市政府所劃定的工業區，或是高雄工業重鎮的用水，企業可以自行排除障礙的空間有限。若要像台塑今年5月計劃在六輕工業區，打造全台灣最大的海水淡化廠，或「護國神山」台積電，自行推動水資源管理的五大核心行動，都是可遇而不可求的自力救濟。中小型規模的廠商是心有餘而力不足，可望而不可及，要求業者自求多福，不利於長期的招商引資。

在公共利益方面，徒善不足以為政，徒法不足以自行。良法美意是否陳義過高，甚至演變成憲法訴訟或政黨對抗的局面，當不是國人所樂見。農田水利法的三讀通過，在政治上的餘波盪漾，原因有二：少數與多數的辯證；以及公共利益的本質。

就少數與多數的辯證而言，民主政治是數人頭的政治，而公共政策本來就有人反對，有人支持，如果什麼事情都要尊重少數，那如何進行多數統治，這是「少數服從多數，多數尊重少數」的困境。政策的立法與施行，本來就會面對贊成與反對、多數與少數的問題，因此對於多數和少數對政策的贊成和反對的不同立場。「多數統治」和「尊重統治」的政治權衡，更多政策執行之溝通與協調，「多數未必對，少數不一定錯」的執政態度，都有助於解決國家概括承受農田水利會資產的憲政爭議。

就公共利益的本質來說，在木已成舟，箭在弦上，不得不發的今天，則必須思考的是：維持社會正義的基礎，共同的觀念價值或許未必可得，但具有說服力的公共利益，必須要有政治、行政、經濟、社會的可行性。面對經濟與社會、政府與農民、以及朝野政黨的衝突，最重要的是依據詳盡規範的法定程序，循序漸進的推動後續的政策。利益的競逐與調和，可以透過多元觀點詮釋得到，這可能有別於農業技術官僚眼中的公共利益，甚至無法用「多數決」民主政治的法則進行理解。

前大法官吳庚在2012年曾經指出，「公益不是整個社群或其中大部分成員利益的總和，而是『各個成員事實上利益，經由複雜的交互影響過程，所形成理想的整合狀態』。在多元社會須持續的透過公開討論形成共識，而不是由公權力主體片面決定」。

一紙立法，強制由國家接收，一般大眾缺少充分的訊息，也沒有看到政策說明與具體計畫，無法弭平政治爭議，更不能解決政策衝突。「完全執政，完全負責」，對於涉及「資產充公」和「比共產黨還共產黨」的疑慮，擁有權力的人必須告訴人民，為什麼農田水利會的資產與負債，要由國家概括承受？農田水利會改制為公務機關固然簡單，就地設置分署安置職員和未來的公務員進用其實也不難；但是，現有的資產屆時要如何進行鑑價，以後新設置的農田水利事業作業基金能否在年度預算書裡面，充分的揭露財務資訊，讓社會大眾檢視，立委諸公監督，都是各界人士想要知道的問題所在！

(工商時報)