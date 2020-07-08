要說從2019年的美中貿易戰到2020年的Covid-19肆虐，最跌宕起伏的產業是什麼？汽車產業肯定當仁不讓！前有裕隆在台灣的力圖轉型求生，後有Tesla的起死回生，我始終認為傳統車企並非窮途末路，但黑天鵝確實讓天黑變得更早，Tesla的兵臨城下只是雪上加霜，這個世界迎來的確是一個前所未有的關鍵時刻，轉型已經勢在必行，Tesla的轉敗為勝教給我們的絕非只是傳統車企的轉型啟示，更蘊含著整個台灣產業應該會且必須會的借力使力、有容乃大，以及資本運作的說故事能力。

《經濟學人》在4月底特別以〈Carmakers in Trouble〉（陷入麻煩的傳統車企）為題，點名 Ford和Volkswagen等汽車品牌已經淪為「恐龍企業」，因為它們不止固定開銷龐大，一季的經營成本可以燒掉幾百億美元，疫情爆發更是讓它們在紓困名單上名列前茅。為什麼曾經不可一世的傳統車企會淪落至此？首先，今天的消費者已經大不相同，汽車不再是「地位象徵」的炫耀品，年輕一代因為都市交通擁擠，早已沒有動機去貸款買一台車；其次，傳統車企總喜歡彼此較勁、自以為是，以致敵人來襲時不但無法攜手面對「共享經濟」、「AI技術」的難題，更玩不過「最具破壞性」的新勢力造車的造勢手腕，徒讓自己陷入了「上一代」老古董的刻板印象。

再看2020上半年表現最「戲劇化」的Tesla，誰會想到1年前還處於風雨飄搖眾人看衰的它，隨著電池事業的獲利、上海廠的持續量產以及中國市場的向好，股價就這樣一路走高，6月10日它還一舉擊敗日本的Toyota，成了全球市值第一的汽車製造公司。市場上各種說法都有，有人說電動車的政策補貼功不可沒；有人說上海超級工廠的快速完工，讓Tesla的一輛車成本比美國低了65%最為關鍵；還有人說它的技術狠甩對手一條街，連《倫敦金融時報》都認為投資人將Tesla視為科技股才是最關鍵的原因。

我卻認為借力使力、有容乃大以及資本運作這套組合拳才是Elon Musk起死回生的關鍵所在，這一年他充分借用了中國的力。中國願意幫它，想當然爾是因為中國想引入Tesla養大自己國內的電動車供應鏈，但事實上，從中國到全球各地甚至敵人，早已都是Tesla的借力對象，透過解決別人的痛點，Tesla成功地壯大了自己。對敵人開放專利則讓Tesla把有容乃大做到了極致，為什麼開放專利？因為Tesla認為市場做大，對先行的Tesla會更有利；更多的人加入，即使不靠賣車賺錢，也有機會靠充電站與電池技術成功獲利。但真正重要的是，Tesla走出了一條與眾不同的資本運作道路。

很多人看不懂Tesla為什麼能在資本市場獲得如此高的關注。Tesla和傳統車企的資本運作截然不同，與傳統車廠的講求穩固、追求長線完全不一樣，Tesla的資本路線更像互聯網企業，以開放的姿態容納各方資本。照單全收的資本構成讓Tesla在不同的市場都能和各路資本綁定，形成了自己獨有的資本運作模式。Tesla給我們描述的是一個不一樣的未來，這正是資本市場的最愛，在科技獨角獸掌握資本市場話語權的今天，大家可以允許企業現在的頹廢，但不能允許企業未來的渺茫。資本在Tesla身上越瘋狂，越能說明電動汽車的美好未來，資本替大家宣告了一個汽車新資本模式的到來。

在互聯網的時代，人們對汽車概念的認識有了根本上的變化，電動化、智慧化、網聯化、共享化成了汽車技術的新核心，這些對傳統車企來說都是全新的東西。誰能將上述全新的東西說清楚講明白，誰就將獲得資本的青睞。如果從汽車製造層面表述，Tesla現在的市值就是一個巨大的泡沫，但從另外的角度分析，Covid-19製造出來的游資早已讓金融市場與真實經濟脫鉤，全球資本市場現在什麼都不缺，就缺能夠追求的故事。很顯然地，在這個由電動車引領風騷的產業巨大革命中，誰能學會借力使力以及有容乃大，誰就能在下一個產業革命浪潮裡踏浪前行；誰擁有說故事的資本運作能力，誰就有機會備妥軍火、轉型成功。

（作者為創投合夥人）