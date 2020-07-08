俄國憲法修正案公投於6月25日至7月1日舉行投票，為期7天，投票率6成5。投票結果是77.9%的選民贊成修憲案，反對者21.2%。原先依法普丁在2024年任滿後就不能繼續參選，但修憲通過後，依據新規定，總統任期重新起算。換言之，普丁還可以繼續參選兩次，如果勝選，可以一直做到2036年。

我們先看看普丁的特殊執政軌跡：第一階段，2001至2008年，擔任兩任8年的總統。第二階段，2009至2012年，總統任期屆滿後普丁轉任政府總理，由原總理梅德韋傑夫出任總統，也就是實施半總統制之下的「總統－總理換軌」。

第三階段，2013至2024年，透過修憲將總統任期延長為一任6年，得連續擔任兩任共12年。普丁重新當選總統，而梅德韋傑夫回任總理。2019年，普丁第4次當選總統。2020年，梅德韋傑夫辭職，由原聯邦稅務局長米舒斯京出任總理。並展開另一次新修憲，結果公民投票再度通過，重啟普丁連任之門。

這正是國際間標誌的一種新的統治型態──「民選的獨裁」，也就是經由層層把關的民選程序，取得了多數民意的支持，建立民主正當性，形成大權在握、整盤捧去的民主獨裁體制。重要的是，它在每一個關鍵點上，都得到了過半民意的支持。即使是當前台灣民進黨一黨獨大、五權盡攬，也不由得驚嘆：天羅地網，疏而不漏，如此布局，吾不如普丁！

但是，民選真的就等同民主嗎？從正當程序角度看來，只要控制國會多數與大眾投票的多數支持，也就掌握了多數統治原則，的確符合民主程序。但若從「自由民主」的角度觀之，這種強人領導的「民選獨裁」統治，卻根本違背了權力分立、有限政府、民主制衡的法治原則，也違背了自由憲政體制的核心內涵，正是一種畸形的民主異化現象，也是二戰前夕希特勒掌權的「極權式民主」的現代翻版。

在1990年代以前的蘇聯，實施的是一黨獨霸與極權專政。戈巴契夫推動政治開放與改革，催化了東歐各國的自由化與民主化，卻也造成蘇聯聯盟體制的快速崩解，最後分裂為15個共和國。

繼承蘇聯的俄羅斯聯邦在葉爾欽的民粹威權統治下，經由美歐國家的持續推動，經歷了民族傾軋、社會分裂、經濟崩潰，以及震盪治療法的整改與煎熬，結果昔日的世界第二大強權竟然被惡整成窮困的落魄大戶。迄今，全俄羅斯的國民所得，竟然僅及廣東省一省的規模。

到了第二任總統後期，葉爾欽的民意支持度竟然只剩下1%。1999年的除夕夜，失盡民心的葉爾欽宣布提前去職，他向俄羅斯民眾公開致歉，並推舉普丁為繼承人。3個月後，普丁當選俄羅斯總統，自此開始20年不斷執政的嶄新歷程。正因為1990年代蘇聯解體的經驗有如夢魘，俄羅斯人民連續20年選擇強人統治，並以不同的職位和統治形式，讓民選的獨裁成為繼極權專政、民粹威權之後的第三種統治型態。

俄羅斯的民選獨裁，以及透過不斷的修憲為執政者擴權，正在新興民主國家蔓延，值得吾人持續的關注與省思。

（作者為中國文化大學國家發展暨中國大陸研究所教授）