《香港國安法》實施一周，已初步達到預期效果，實施第一天尚有萬名左右群眾上街抗議並發生零星暴力事件，警方逮捕數百名違規聚會民眾，並以國安法檢控其中少數人，此後大體平靜，似將紊亂一年多的抗爭平息下來。值得關注的是，首要人士紛紛表態澄清主張或是脫離涉法組織，暴力與港獨主張可望暫時銷聲匿跡。

港人、台灣民眾與西方國家，多不支持《香港國安法》的制訂，咸認這部繞過香港立法會的中央立法過於嚴酷，帶來侵犯司法獨立、限縮自治範圍、危害言論自由及公民權利的風險。即使如此，台灣還是要小心，避免犯「同理心壁壘」的錯誤，而需理解大陸採取如此強烈手段的緣由，並檢視港人抗爭策略犯了何種錯誤，才會招來此後果。

台灣反滲透法更嚴峻

站在北京立場，訂頒此法確有不得不然的考量。香港遲不依據基本法履行制訂國安法的義務，留下國家安全漏洞，在當今國際角力日趨激烈的形勢下，不堵住國安漏洞隱患無窮。另一方面，香港一年多來的抗爭顯已嚴重脫序，不僅暴力頻仍，破壞性行動與分裂性主張甚囂塵上，嚴重威脅香港的穩定，營商環境因而急遽惡化，動搖外資、外商與企業的信心，令人擔憂香港的經濟運營優勢與國際金融中心地位搖搖欲墜。特區政府顯然無法平撫亂局，中央再不出手止暴制亂，香港的命脈將從根毀壞。

台灣民眾習慣以己之心度人，從自家的立場看待他人，這是人之常情，但譏評別人不是的同時，應回頭看看自己，才能更準確了解他人的處境與所採對策，同時藉以自我反思。

我們當然可以批評並反對《香港國安法》，但台灣不也有「國安五法」嗎？民進黨政府一再強調國家安全防護網的重要，因而對人民自由權利與相關行為多所限制，尤其《反滲透法》更是嚴峻，致使人民與大陸交流動輒得咎，法中對犯罪行為的定義模糊，留下太大的自由心證空間，因而產生很大的寒蟬效應與威懾作用。立法過程不也是黑箱作業、罔顧異議、強行憑席次優勢通過嗎？這部法律的內容與立法過程，其實與中共人大常委會的作為十分相像，譏評別人恐怕是五十步笑百步吧？

香港群眾過去一年的暴力抗爭以及攬炒妄念，值得台灣反思。港人原先的示威抗議標榜和平、理性非暴力，卻對主張暴力的「勇武派」不批評、不割席，結果陷入暴力肆虐的困境，不僅失去運動主導權，且讓無休無止的暴力破壞招來民眾的厭惡與反感，大大減損運動的正當性，也為北京強力對應提供堅強的理由。

綠營有些政黨與積極分子大唱反中、抗中論調，但求英勇表態，不問現實，不計後果，拋棄「以小事大」應有的智慧，甚至以為有美國老大哥撐腰就有安全保障，可以有恃無恐。懷有這種癡心妄想人，應當睜開眼睛看看香港的結局，以港為鑑，明瞭攬炒不可行，國際攬炒更不可取。

不可侵犯人權與自由

中共排除國際與香港輿論的反對聲浪，強行制定《香港國安法》及第43條施行細則，其中與台灣關係最密切的是所謂「長臂管轄權」的行使，台灣駐港機構、人員必須履行完整、確實提供香港資料的責任，違者罰款或負刑責。這給台灣的對港工作造成極大的約制，另外還有針對境外勢力合謀介入香港事務的規範與罰則，也為民間與港人之間的交流畫下紅線。這個規範的針對性很強，但台灣是主權完整的政治實體，我們不能接受這樣的長臂管轄權，但也不能視若無睹，更不能暴虎馮河空言反對，必須妥善應對。

儘管中共中央與特區政府一再重申，國安法可使一國兩制行穩致遠，但還是不能消解港人與世人的疑慮，關鍵在於執法的具體狀況與界線分際。如果執法過於嚴苛，致使港人動輒得咎，輕易被認定觸犯法律，而且量刑從重，則將坐實港人與外人的指控，一國兩制的落實也將減損。

國安法的執行必須嚴格遵守承諾，只針對顯有危害國安的具體行動，且有明確證據，才可予以檢控。在是否違反法律的認定上必須從嚴，不可過於寬鬆，否則極易侵犯人權與自由。這正是港人、台灣民眾與國際人士衡量一國兩制是否確保無虞的判準。