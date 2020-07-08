從去年的反送中運動，到今年疫情的爆發，不只衝擊兩岸三地的政治局勢，對跨境就讀的學生而言，也頗為煎熬。去年造成就讀港校台生轉學潮，今年可能變成就讀台校港生與陸生轉學潮，艱辛的求學路，猶如洗三溫暖。

去年香港示威運動，波及多所大學校園，局勢動盪，汽油彈催淚彈滿天飛，甚至危及人身安全，台灣教育部當時成立在港台生協處專案小組，隨後公布「返台學習銜接措施」，以外加名額方式，讓在港台生本學期可回台灣念大學。今年3月教育部統計，共計有181台生放棄香港學籍，在本學期申請返台念大學。

香港風波的後續效應仍在顯現之際，今年初爆發疫情，台灣以防疫為由，不讓陸生返台讀書，陸生們從學期初盼到放暑假，整個學期形同作廢，嚴重耽誤學業；6月中台灣宣布將開放境外生有序返台，唯獨排除大陸學生，讓不少陸生萌生放棄台灣學位的念頭，尋思改轉學到香港或回大陸高校。

以香港城市大學為例，準備招收受疫情影響而無法完成學業的其他國家地區學生轉學，對在台陸生絕對有吸引力。台灣將他們拒之門外，香港則敞開大門，加上《香港國安法》實施後，預料校園將恢復秩序，可保障人身安全，這對於願意到境外求學的陸生而言，不失為一個好選擇。

兩岸情勢詭譎、香港正逢歷史轉折，這一屆的台生、陸生、港生們，正用自身的經歷，見證參與了時代的軌跡。