民進黨權力結構和國民黨完全不同，民進黨以派系起家，先有派系後有黨，派系的活動與鬥爭比黨的歷史更早，建黨33年後仍然是派系共治的權力模式。

民進黨第一場派系鬥爭是新潮流前身發動的「雞兔不同籠」，認為專職的黨外運動者是乾淨的雞，黨外公職人員是骯髒的兔，雞兔不能共存，硬是把當時美國看好有機會當選總統的康寧祥逼出戰場。

派系利益高於黨、高於國的邏輯，是民進黨運作的硬道理。然而，高度凝聚團結，派系利益至上的派系文化，也造成民進黨對權力的貪婪、對國家資源的爭奪，造成政風敗壞、黨形象沉淪等問題。蔡總統第一任期，民進黨派系爭奪資源，搶食肉桶，醜態百出，是2016年地方選舉民進黨大敗原因之一，相信蔡總統有所警覺。

民進黨即將改選中執委與中常委，民進黨氣勢正壯，這次改選競爭極為激烈，從基層黨部開始，就亂象頻出，台北市黨部選舉因而暫停至今未決。今年中央委員到中執委、中常委改選，首次有媒體老闆介入，更受外界關注與非議。媒體介入民進黨權力核心，對民進黨形象必然有傷。

民進黨有智慧排除這場可能的浩劫嗎？