歌手費玉清的代表作〈一剪梅〉，一直是KTV熱門點播歌曲，近來卻突然成為歐美各大音樂串流平台排行榜常客，遠在北歐的芬蘭、挪威，南太平洋的紐西蘭等國的Spotify網站排行榜，更高居冠、亞軍位置，令人覺得不可思議。

爆紅原因起於大陸某藝人在雪地裡自拍，嘴裡唱著副歌「雪花飄飄，北風蕭蕭，天地一片蒼茫」，由於畫面突兀，與特別的旋律形成反差，一時間吸引許多網友惡搞，以這首歌作為配樂，並引以為樂。

許多對中文一竅不通的外國網友，受到事件的影響，開始研究〈一剪梅〉的詞曲及背景，深受歌詞隱含「遭遇困境卻無能為力」的厭世感所打動，又開始以用那段歌詞的音譯拚音，在社群網站中流傳，成為流行用語。網路上的怪事天天有，像這般離奇的事件，恐非當年天天追劇、將〈一剪梅〉倒背如流的民眾所能想像。

〈一剪梅〉本應作〈一翦梅〉，詞牌名，源於北宋詞人周邦彥名句「一翦梅花萬樣嬌」。民國73年中視制播同名連續劇，由寇世勳、沈海蓉、李烈等人主演，夏美華、王中慧編劇，劇情描述兩個村莊為了水源，產生諸多恩怨，弱勢一方的青年才俊，為取得更多權益與善意，同意和死對頭的獨生女聯姻，不得已放棄心所愛的女人，淒苦虐心的愛情，加上爾虞我詐的權奪情節，緊緊抓住當年群眾的心，每到晚間8點，費玉清的歌聲悠揚，〈一剪梅〉旋律飄蕩，全台灣萬人空巷，守在電視機前觀看，一點都不誇張。

〈一剪梅〉劇情之所以能引起廣大共鳴，不獨愛情悲劇及勾心鬥角的故事，在資源匱乏的年代，為了水源、地盤、理念而械鬥，各地皆然。然而當年台灣歷經退出聯合國、中美斷交，處境特別困難，不是一句「「雪花飄飄，北風蕭蕭」所能形容。因此對這種面對強權必須低聲下氣、委曲求全的劇情，特別有感。劇名有個「梅」字，梅花正是中華民國的國花，很容易讓人產生自我投射。

那段風雨飄搖年代，是許多人的的共同記憶，也是難忘的記憶，這樣一部代表性的戲劇及歌曲，為時代留下見證。只是這份獨特情感，恐非今時的民眾，乃至網路遠端為賦新詞搞笑且樂此不疲的網友所能體會。

〈一剪梅〉歌曲紅到國外，也許陰錯陽差，但有興趣者若走一趟台灣，知道這首歌對台灣的意義，甚至知道某一年紀以上的民眾可以整首歌默唱且一字不差，他們再唱「雪花飄飄，北風蕭蕭」時，應該無法這麼搞笑了。