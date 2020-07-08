受新冠疫情影響，國內多家旅行社面臨經營困境，陸續傳出放員工無薪假甚至倒閉的情況。對此，交通部長林佳龍表示，國內旅遊市場正好可以藉此重新洗牌，讓沒有競爭力的業者出局。

此言一出，當然引發各界批評。首先，新冠疫情對整個經濟造成了嚴峻的衝擊，眾多品牌紛傳關門大吉，例如赫茲租車、太陽馬戲團相繼宣布破產；保健食品大廠GNC不但聲請破產保護，還計畫關閉所有門市；快時尚品牌ZARA關閉全球4000家門市等等。

疫情對經濟造成的負面影響，連國際大品牌都招架不住了，更何況是以中小企業為主的國內旅遊業。林佳龍身為觀光旅遊業的最高主管，怎麼忍心說「正好」可以藉著疫情把沒有競爭力的業淘汰出去？

林佳龍知不知道，他的閒話一句，意味著有多少業者在經營的困境中掙扎，又有多少家庭的生計受創？難道這些人全都是不夠努力，活不下去「只是剛好而已」嗎？

其次，一個市長選輸的人，竟然可以回頭擔任位高權重的中央部會首長，除了政治正確、顏色對了之外，林佳龍又有什麼特別厲害的競爭力呢？

端午連假時，國道發生嚴重塞車，當時林佳龍說，聰明的用路人會懂得趨吉避凶。言下之意，那些被塞在路上的人都太笨了。「旅遊業洗牌說」的意思也和上面的說法差不多，反正就是業者自己不爭氣，倒閉了活該。

林佳龍總是習慣高高在上、頤指氣使的說話，在他身上，人們既看不到身為主管機關的擔當和責任感，甚至連作為一個人的寬厚心腸都沒有。如此傲慢冷血無情，林佳龍這個選戰敗將才是最應該被淘汰出局的人。