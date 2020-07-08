中共人大常委會制訂《香港國安法》，震撼香江，振幅擴及台灣及世界。日前再公布有關授予執法人員權限的施行細則，同樣引起震撼，海內外咸認：厲害了，國安法！

這部法規範四類犯罪行為，其中高度涉外的是「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，明文規定「為外國或者境外機構、組織、人員竊取、刺探、收買、非法提供涉及國家安全的國家秘密或者情報的；請求外國或者境外機構、組織、人員實施，與外國或者境外機構、組織、人員串謀實施，或者直接或者間接接受外國或者境外機構、組織、人員的指使、控制、資助或者其他形式的支援實施以下行為之一的，均屬犯罪。」

內中跟台灣關係最大的是第5款：「通過各種非法方式引發香港特別行政區居民對中央人民政府或者香港特別行政區政府的憎恨並可能造成嚴重後果。」施行細則進一步規定：「若外國和台灣政治性組織或外國和台灣代理人未有按要求向警方提供資料，除非可證明已盡力或有非可能控制的原因，否則一經定罪」，可被判刑和監禁；而「若涉及提供虛假、不正確或不完整資料」，則處罰加重。

外界多以港區國安法引入「長臂管轄權」概念，將法律規範對象擴延至非香港永久性居民或中國人民的外國人與台灣人及其機構，視其為參照美國司法經常行使的對外國人和外國企業的管轄權。另有論者將港版國安法與台灣《反滲透法》相提並論，比較何者嚴厲。《反滲透法》規定，「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，捐贈政治獻金，或捐贈經費供從事公民投票案之相關活」，違反者處有期徒刑得併科罰款。客觀而論，香港國安法的長臂管轄權沒有美國厲害，即使是學畫老虎，畫的比較像是狗；至於台灣的《反滲透法》，雖然磨刀霍霍，但因規範事項較少，所以威力恐難高攀。

美國對全球實施長臂管轄之所以銳利如虎牙，關鍵在於結合《反海外腐敗法》、《競爭法》和《引渡法》等法律，加上美國恃其強權威力要求各國配合，才使美國法院得以各種理由控告外國企業和人士。相形之下，中國大陸的法律配套及在國際上伸張意志的能力均不足比擬，如何能暢行天下？中國的司法長臂伸到所有和大陸或香港有引渡協議的國家之後，雖可威嚇國安行徑的境外人員，但外國政府未必願意配合，加上政治性案件與經濟性案件在人權維度上考量不同，所以雖想長臂管轄，但恐難如臂使指。

至於台灣受到的波及，當然不是無妄之災，因為蔡政府口口聲聲「撐香港」，雖然口惠實不至，但中共頗為忌憚。民間與香港反中人士更有千絲萬縷的關係，聲援與實質援助者大有其人，北京當然要防堵。這跟《反滲透法》一樣，雙方不容許敵對勢力介入政治，以免興風作亂，危害國安。所以，台灣批評香港國安法大逆不道的同時，也要檢查民進黨政府如何假借建立安全防護網之名，多管齊下，約束人民的自由權利與交流行為。

關係原已惡化的兩岸關係，在香港國安法及施行細則生效之後，彼此關係勢必再下一個台階，雙方矛盾更加劇烈。台灣指責「形同侵犯我國管轄」，不啻「極權政體無限擴權的思想審查」，而且「侵害我在港團體及機構正當權益的界線」；陸方則指控台灣「作賊心虛」，「暴露其圖謀插手香港事務、搞亂香港、謀求台獨的險惡用心」。兩邊都把狠話說絕了，惡意螺旋向上攀升，和平相處所站立的地板再破一塊磚石。

台灣的核心價值在於自由民主，捨此而外，與大陸競爭已無優勢可言。眼見香港國安法轟隆開過來，除了設法避禍之外，也該盤點口袋裡的存貨，加以篩選之後，好好珍惜仍然保有的寶物，不要輕易破壞或拋棄。

（作者為資深媒體人）