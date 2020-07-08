暖化下全國高溫屢破新高，校園電風扇失靈，幾年前雙北、桃園就開始以全面裝冷氣作為市政亮點，本周蘇揆拍板，以前瞻計畫，提出全國國中小2年內全面裝冷氣，問題是，這樣的「解熱方法」是不是氣候調適與永續的方案，需要大家思考。

有人計算全國中小學約有10萬間教室，全國國中小裝設冷氣後，用電尖峰負載為10萬間教室440MW，將近一部燃煤機組的發電量。台灣的電力高達8成來自化石燃料，製造大量空氣汙染與溫室氣體，台灣的能源結構可說是非常「髒」，而再生能源需要大量土地，中火二號機已經重啟，在炎炎夏季燒起熊熊烈火，不管是中火、全台火力電廠或鄰近居民，都會是蘇揆一拍腦袋訂下的「冷氣政策」的受害者，尤其是發育尚未健全的兒童，更容易在冷氣與髒汙環境共伴中種下疾病的因子。

2015年台灣通過《溫室氣體減量及管理法》，規定能源、製造、交通、住商、農業、環境六大部門的減碳責任，而學校不屬於其中任何一個部門，形成有間接排放二氧化碳，但沒有被計算在全國排碳量的「碳洩漏」。全國國國中小裝設冷氣後，保守估算每年使用7040萬度電，依能源局公布之107年度電力排放係數，將造成將近4萬噸二氧化碳的碳洩漏。

台灣近十年每年平均升幅為0.2度，而冷氣看起來也是最快而有效的室內降溫方式，但冷氣是排放二氧化碳最多、只會加劇全球暖化的方案，且會形成惡性循環。一個經常把永續發展、永續校園掛在嘴邊的國家，在面對氣候變遷時，卻輕易的採取了汙染最大的氣候調適政策，何等諷刺。

全國超過3000所國中小，各校都有不同的地理環境條件，有的種樹多，有的種樹少，有的在風口，有的在山陰處，有一些學校自己用屋頂苗圃、灑水方式降溫，或自己DIY隔熱，有些低樓層不會直接曝曬在太陽下的教室，也不一定有裝設冷氣的需求，不知蘇揆政策是強制性或是自願性裝設冷氣？少子化後的教室空間更寬鬆，真的每間教室都有需要？這樣的政策完全不符合《溫管法》「共同但有差別的原則」。

根據美國威斯康辛大學研究，40%的樹冠覆蓋可以完全抵消柏油與水泥路面的輻射高溫，與完全沒有樹的路面溫差高達5度以上；校園屋頂裝設太陽能板也可以讓頂樓溫度下降3～5度，這些都是更好的氣候調適方案。蘇揆的冷氣補助政策使用前瞻經費大撒幣，看似皆大歡喜，人人有空調吹，但完全無法引導校園的低碳轉型，成為最糟的環境教育負面教材。冷氣不是氣候時代的解方。

（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長，高思齊為資深研究員）