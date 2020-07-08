三峽大壩會不會垮這件事，已經成為「年經文」，每年春夏規模或大或小，都得吵一次。每次都能看到大量台灣網友（特別是覺青）幸災樂禍，唯恐中國人不死光。今年討論規模更是比往年都來得大，甚至還鬧出《自由時報》「黃河水殺到錢塘江」的笑話，與瘋傳假造影片之鬧劇。反應出某部分台灣人，在中美衝突及蔡英文掌權的大環境下，所造就出的扭曲荒謬心理。恕筆者說句不客氣的話：這群人毫無人性，丟光了台灣人的臉！

首先，從事實層面還原真相。倘若三峽大壩真有垮的可能，那台灣人齊聚靠念力來詛咒垮，可能還有點報仇意義。但事實勝於雄辯，三峽大壩根本垮不了。網路粉絲團「澄清唬」就把相關論證整理得很清楚，三峽大壩使用的是重力壩，如果破洞只會滲流，不會整個潰堤。哪怕不可能的事情發生，真的大潰堤，洞庭湖可以容納洪水，降低下游損失，水流到上海也要兩天，來得及撤離。

更好笑的，是網友總拿三峽大壩Google地圖上變形，來說三峽大壩出問題，但Google地圖上翡翠水庫一樣也變形，難道這就代表翡翠水庫也要完了？這是電腦軟體造成的情況，卻被當成鐵證到處宣傳，可笑之至。

再者，筆者想舉證實際案例，證明沒人性網友有多可惡。以「三峽」為關鍵詞，於Facebook搜尋貼文，再指定搜尋《自由時報》、《蘋果新聞網》，時間則設定為2020年7月，就會跑出這兩家媒體分享的多則新聞。

以自由時報7/1「三峽大壩危險加劇！官方中午急發長江上游「洪水預警」」為例，小編假情假意的加上了「大家都很擔心三峽大壩會不會垮掉...」的評論，但下面卻充滿著網友留言「滅佛的果報，真的報應來了」、「因為港版國安法橫行天下，讓中國人民自生自滅吧」、「沒人擔心啊！香港、西藏、維吾爾人應該希望快垮吧」、「今年生日願望就是三峽大壩都崩潰」等留言。

如果說自由太綠，那筆者換一家立場好像中立一點的蘋果新聞網，在7/3「中國官方：長江年度第一號洪水形成 近三峽大壩」貼文下面，充滿著「撐不住是你們的希望」、「Any where 到處是水上樂園，感謝黨恩賜！」、「國內韭菜淹死還是會感謝黨的」……還有人改編倫敦鐵橋歌為「三峽大壩垮下來」，附帶一個笑臉，充滿無限期待。

一定會有人說這些只是少數網友的言論，不必太當一回事，真的嗎？以PTT八卦版為例，2020年自6/12「[問卦] 三峽大壩到底有沒有危險」一文出來以後，截至7/7晚上9點已有551篇討論文，成為八卦版熱門政治議題之一，這裡面筆者估計60%以上的文抱持幸災樂禍心態。

如果說網友是不負責的老百姓群眾，無須為自己言論負責，那自由時報作為主流媒體還在造謠，就真的讓人看不下去了。7/1「中國暴雨不止！三峽大壩洩洪淹掉鳳凰古城、黃河水殺到錢塘江口 」一文，正是100%的假新聞。黃河與錢塘江根本不通，怎麼可能淹到錢塘江口？綠營支持者愛看中國笑話，媒體投其所好爭取點閱率，也不是不能理解，但也不能完全不考慮事實吧！整天查辦假新聞的民進黨政府，去哪裡了？

打不贏中國，就成日用念力詛咒中國崩潰，為此葷素不忌，連假新聞都照單全收，媒體也投網友所好胡亂報導，這是覺青的淪喪，也是整個國家的悲哀。而蔡總統作為中華民國總統，難道不需要導正一下風氣？(作者為網路媒體工作者)