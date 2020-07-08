7月8日上午，大陸中央政府駐港國安公署正式掛牌運作。這個充滿神祕感的國安機構，卻選擇坐落在香港鬧市區銅鑼灣的「維景酒店」大廈作為駐地，離每年七一、六四遊行的「維多利亞公園」更是咫尺之隔。這個選址也似乎預示著北京整頓香港政局「敢於鬥爭、敢於亮劍」的作風。

從今年5月底大陸人大正式出台國安立法決定、啟動國安立法議程，到近1周內國安法正式通過生效、執法細則對外公布、國安公署掛牌，大陸頂著西方制裁和輿論聲討的壓力，並沒有在立法上有所退縮，也沒有在香港內部引發人們擔心的社會動盪、金融崩潰的場景，短期來看「亮劍」旗開得勝，先下一城。

但一切都僅是開端。國安法生效之後，中西方以香港為平台的「第一回合」較勁其實尚未開始。主要從3個跡象可以判斷出來：

第一，國安法設置「不溯及既往」原則，故原本被北京界定為「反中亂港」代表的黎智英、黃之鋒、李柱銘等人並未接受調查或羈押，香港泛民、本土派的競選活動還在運作。第二，美國雖多次高喊「制裁香港」，但所謂「取消特殊地位」舉措名不符實，若制裁只針對個別人更不會對香港整體經濟造成打擊。第三，歐澳日等國並未跟進涉港「制裁」，少數大英國協政府提出的寬免港人居留，也變成一種交差式的表態。

北京動作不大，西方靜觀其變，雖然《港區國安法》在立法過程中的博弈緊張激烈，但當法律真正生效後，由於各方都做足了充分預期，故情勢就如同「另一隻靴子落地」，香江風平浪靜。然而，該來的總會來，中西「第一回合」究竟在何時、以何種形態展開？從近期國際網路巨頭在港言行可一窺端倪。

最具有指標性的，就是大陸「抖音」海外版TikTok宣布在香港的APP商店下架。根據歐盟規定，TikTok一旦向港府（第三方）提供用戶資訊將被課高額罰金，進而影響其海外市場。這是一個風向標，因為這幾乎坐實了國安法生效後，網路社群軟體必定會受到「國安審查」並向港府提供協助。

TikTok的解套方式，就是鼓勵香港用戶改用大陸版「抖音」，這當然是一種善於利用「一國兩制」的策略，但這種解套方式也只有例如抖音、騰訊等大陸網路公司才能做到。對於本身就無法進入大陸市場的Facebook、Instagram、Google而言，如果要維繫在香港的運作，就必須要向現實妥協，遵守《港區國安法》並履行相關義務。但美國政府會輕言同意嗎？

事實上，早在今年4月，美國批准跨太平洋海底光纜只能連結到台灣，把原計畫的連結點香港排除在外，當時就有分析認為，中美「網路主權戰」硝煙味道已經出現。而此次《港區國安法》生效後，中西方未必在香港正面衝突，但在虛擬網路空間的博弈和鬥爭，香港必將是第一個正面戰場。

（作者為智庫研究員）