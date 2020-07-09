要想知道李白的理想是否實現，我們就得看看他在翰林院都做了哪些事情。李白的所作所為，有兩件事知名度最高。第一，醉草嚇蠻書。這個事情因為被寫進明代通俗小說集《警世通言》，所以流傳特別廣。說李白在翰林院的時候，東北的渤海國給唐朝下戰書，是用少數民族文字寫的，誰也不認識，大家非常著急。最後把李白召來了，李白一看，馬上朗朗讀出。光讀出來還不算，李白還對玄宗說，朝廷根本不用派兵去打，我寫一封答書給他們，肯定把他們嚇住，絕不敢興兵。但是，我得先喝足了酒，才有心情寫這個東西。唐玄宗一聽李白有這麼大本事，當然奉若神明，趕緊伺候他喝酒。李白喝到暈暈乎乎的時候，拿過筆來，一揮而就，而且還是用少數民族文字寫的。寫好之後，李白用渤海語對著使者念了一遍，渤海的使者果然嚇得六神無主，趕緊回去稟報國君，不敢打仗了。這就是所謂的李太白醉草嚇蠻書。這個事情如果真的存在，那可不光是李白的驕傲，也是大唐外交的光榮。但問題是，這小說家的說法能不能信呢？還真不能信。這個事情是假的。那麼，這究竟是為什麼呢？

三首詩寫得太漂亮了

第一，如果這個事情真的存在，在唐朝史書中會有記載，至少會留下蛛絲馬跡。但是，翻遍唐朝文獻，也找不到跟這件事有關的隻言片語。唯一有點沾邊的是范傳正《唐左拾遺翰林學士李公新墓碑並序》，裡面寫了這麼一句話，說李白見到唐玄宗後，「論當世務，草答蕃書，辯如懸河，筆不停輟。」有人說，這「答蕃書」不就是嚇蠻書嗎？是不是呢？這就要看范傳正這段話的語境了。范傳正是說，李白一見到唐玄宗，為了表現自己多方面的才能，就又議論朝政，又草擬詔書，口若懸河，文不加點，唐玄宗都非常滿意。這樣看來，所謂的「草答蕃書」不是實指，而是虛指，代表李白的文字能力而已。所以，根本不能做為證據。第二，李白漢語言文字掌握得是好，但是，沒有任何證據表明他還會少數民族語言文字。更重要的是，渤海政權一直積極學習漢文化，使用漢字，當時就有「疆理雖重海，車書本一家」的說法。根本就沒有創造過本民族文字，怎麼會有所謂的蠻書呢？

這件事不是真的，那李白在翰林院有沒有真實的業績呢？也有。李白做的知名度很高的一件事是給楊玉環寫讚美詩。這件事唐朝的筆記小說《松窗錄》有很詳細的記載：「禁中初重木芍藥，即今牡丹也。得四本，紅紫淺紅通白者。上因移植於興慶池東沉香亭前。會花方繁開，上乘照夜白，太真妃以步輦從。詔特選梨園弟子中尤者，得樂十六部。李龜年以歌擅一時之名，手捧檀板，押眾樂前，將欲歌之。上曰：『賞名花，對妃子，焉用舊樂辭為？』遂命龜年持金花箋宣賜翰林供奉李白，立進《清平調》詞三章，白欣然承旨。由若宿酲未解，因援筆賦之。」大意是說，當時長安剛興起賞牡丹之風，宮廷裡種了四種牡丹花，一紅、一紫、一淺紅、一潔白。春天鮮花盛開之際，唐玄宗和楊貴妃一起來賞花。為了助興，特地命最好的梨園弟子前來演唱，可是，當梨園領班李龜年把歌譜報上後，唐玄宗卻嫌這些歌都太老了，不應景。怎麼辦呢？翰林院不是現放著一個大詩人李白嗎？唐玄宗趕緊讓李龜年拿著金花箋找到李白，讓他填新詞。李白大筆一揮，立刻寫出三首《清平調》。

這三首詩是怎麼寫的呢？

第一首，「雲想衣裳花想容，春風拂檻露華濃。若非群玉山頭見，會向瑤臺月下逢。」這是讚美楊玉環長得漂亮，說我看見雲彩就想起妳的衣裳、看見花朵就想起妳的容貌。在春風吹拂之下，妳像一朵花一樣絢麗綻放了，如果我不是在王母娘娘的群玉山頭見過妳的話，那肯定是在瑤池見過妳，因為妳長得就像仙女一樣漂亮。

第二首，「一枝紅豔露凝香，雲雨巫山枉斷腸。借問漢宮誰得似？可憐飛燕倚新妝。」意思是說，貴妃像一枝紅豔的鮮花一樣，吐露芳華，和她相比，跟楚襄王巫山雲雨的仙女又算得了什麼呢？那麼在歷史上，有沒有誰可以和貴妃比美呢？恐怕只有漢朝的趙飛燕盛裝之後才可以比方一二吧！

第三首，「名花傾國兩相歡，長得君王帶笑看。解釋春風無限恨，沉香亭北倚闌干。」名花與花一樣的美人出現在君王面前，君王也微笑地看著她們，希望君王能夠長長久久地看著這樣的美景吧！如果說人世間還有什麼景象讓人一看之下萬恨全消的話，那就是我們在沉香亭畔看到的這一幕吧！

這三首詩寫得太漂亮了，按照《楊太真外傳》和《松窗錄》的說法，當宮廷樂師李龜年把這三支歌唱出來之後，「太真妃持玻璃七寶盞，酌西涼州蒲桃酒，笑領歌，意甚厚。上因調玉笛以倚曲，每曲遍將換，則遲其聲以媚之。上自是顧李翰林尤異於諸學士。」其實，不光妃子和皇帝滿意，千年之後我們讀起來照樣覺得春色滿眼、春風滿紙。按照清朝人沈德潛的說法，真是「風流旖旎，絕世豐神」。短短三首絕句，把對楊太真美貌的驚歎、對唐玄宗功德的稱頌以及對自己躬逢其盛的慶幸，表現得淋漓盡致，除了謫仙人李太白，誰能有如此的手筆？曠世才子、絕代佳人和千古明君的風流雅集就在這三首詩中得到集中的體現，而且得到了藝術的昇華，不愧為是李白翰林生活中最為華彩的一筆。

賜金還山 堅決辭官

按照我們的想像，李白獲得皇帝和妃子的青睞，他是不是應該步步高升？根本沒有。非但沒有高升，李白反倒辭職了。天寶三年（七四四年），就在寫《清平調》之後幾個月，李白堅決要求辭職還山了。要知道，三年之前，李白進入翰林院的時候可是懷抱無限期望，現在聖眷正濃，怎麼忽然要辭職呢？傳統說法認為，李白受到排擠。受誰的排擠呢？高力士和楊貴妃。（待續）