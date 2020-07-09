無色覺醒》王丰：中美太空PK大戰！北斗系統對陣GPS！(圖/新華社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第670集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「中美太空PK大戰！北斗系統對陣GPS！」

「北斗衛星導航系統」（Beidou Navigation Satellite System），簡稱「北斗系統」或「BDS」的建構完成，象徵著中國大陸航天事業進入一個全新的里程碑，也象徵中國航天科技已經達到世界一流水平，迎頭趕上的勢頭非常明顯。中國不僅可以和美國、歐盟、俄羅斯並駕齊驅，更有跡象顯示在許多方面已經超越先進水平。

美國最初發展「全球定位系統」（Global Positioning System），簡稱「GPS」，完全是基於軍事作戰及全球投射兵力佈署的目標。不論是中長程核子導彈、海軍艦艇全球航行，陸軍部隊在不熟悉的戰場上確認方位，都需要全球定位系統。

1911年美國發動波灣戰爭，全世界第一次使用衛星導航系統，也就是大家熟知的GPS系統前身。美軍戰機攻擊伊拉克的武器只有10%使用GPS引導，但這10%的導彈攻擊，效果比90%沒用GPS引導的導彈攻擊效果更強大。美軍在這次波灣戰爭中，曾創造一項戰場奇蹟，兩枚導彈先後攻擊同一目標，後一枚導彈準確擊中前一枚導彈炸開的洞口，鑽進目標內部，引發大爆炸，可見GPS的精準導引打擊能力。1958年起美國就開始研發組建GPS雛形的衛星定位系統，於1964年正式投入使用並陸續強化演進發展。

1993年發生大陸銀河號貨輪事件，當時一艘中國遠洋運輸總公司廣州遠洋運輸公司的貨櫃輪船銀河號，從天津出發，前往中東的常規商業航運途中，美國柯林頓政府竟誣指銀河號上，載送可製造化學武器的「硫二甘醇」和「亞硝酸氯」準備運往伊朗阿巴斯港。當銀河號正常航行在印度洋，突然不能動了，疑似美國關閉銀河號的GPS導航系統，使得銀河號漂流海上，動彈不得。美國強硬要求登船檢查，銀河號基於大陸國家主權尊嚴，堅決不允許，更讓中國大陸非研發全球衛星導航系統不可。

1996年台海局勢緊張時期，大陸朝台灣附近東海海域發射的導彈，第一枚準確射中目標，第二枚及第三枚卻失去了準頭。據報導分析，可能是美國在GPS系統上做手腳的緣故，當第二枚第三枚導彈在發射後，美國故意中斷了GPS訊號，導致兩枚導彈發射後無法追蹤。更強化了大陸研發自己的衛星導航系統的決心。

中國大陸決心發展衛星導航系統。經過20年的努力，終於研發組建成功「BDS」北斗衛星導航系統，這將大幅提升中國應對現代化戰爭的能力。根據英國《詹氏防務週刊》分析，北斗衛星導航系統更加安全可靠，將使中國大陸在國際太空戰和軍事作戰上的精準打擊能力迅速提升數十倍。

中國大陸在航天科技、太空作戰方面的能力，已經廣受世界先進國家關注，有報導指出，解放軍已經有能力摧毀或者干擾三萬高空的500枚美國衛星，解放軍已經有能力一但準備武力解決台灣問題時，在台灣以東1100公里上空的外太空引爆核彈頭，以阻止美軍援助台灣，當時北斗系統尚未佈建完成。說明中國早已具備太空作戰的高端科技。

如今北斗系統完成，中國大陸的太空作戰能力，總體軍事航空科技更上一層樓。對海峽兩岸非和平理性交流而挑釁的台獨份子而言，這實在不是一個好消息。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！