新冠肺炎持續肆虐全球，最近WHO發出警告，第二波的新冠肺炎恐將再次爆發。根據英國BBC新聞網分析，第二波爆發的地點，可能會是美國、德國、巴西、印度等國。「全球解封」之日，似乎遙遙無期。

因為疫情的關係，各國政府都推出各項紓困及振興方案，希望能減緩疫情對經濟、業者與民眾的傷害及損失。但因為各國都把資金跟焦點集中在跟疫情直接相關的事務，這使得原本就已是弱勢的族群，在這波疫情受災中顯得更加弱勢。

擧例來説，葉門內戰自2015年爆發以來，至今已邁入第5年。這個由胡塞組織（Houthi）所發起的戰爭，已經造成了數千名平民被殺死，1700多萬人陷入飢荒，其中至少 50 萬名兒童有營養不良的狀況。

根據葉門當地的非營利組織估算，已經崩壞的醫療體系，使得葉門境內333個縣中有18%是沒有醫生的。今年4月，新冠肺炎在全球大爆發，世界衛生組織（WHO，以下簡稱「世衛」）便估算，葉門恐怕會有半數人口遭到感染，數萬人可能會喪命。雖然世衛曾提供給葉門約6700個新冠肺炎的篩檢試劑，但沒有醫療體系的支援，只提供篩檢試劑毫無作用。葉門民眾因此哀嘆，世界各國不是「忘了」葉門，而是「忽略」（ignore）了他們需要幫助。

目前我國新冠肺炎疫情趨緩，疫情指揮中心宣佈，開放香港、澳門、泰國及越南等11個低風險地區的應屆畢業生可以優先返台，同時也有條件解除部份地區商務旅客來台的禁令。

根據疫情指揮中心所公佈的規定，凡是入境台灣的旅客，登機前，必須檢覆3天內的核酸檢測陰性報告。但若是來臺停留天數少於3個月的旅客，例如只是到台灣來辦理畢業手續的應屆畢業生，就可以在入境隔離後的第5天，申請自費篩檢。

我國目前篩檢費用介於6000-7000元，如果再加上登機前的核酸檢測，加總起來的費用，對於國際學生來說，可能是一筆不小的負擔。

由此看來，在新冠肺炎的衝擊下，這些到他國攻取學位的學生（無論是我國到他國或是他國到我國），儼然成為「新受災戶」。因為他們在這段期間，除了有「校」歸不得，也無法一如往常與其他同學互動、到教室上課，這對任何一個國際學生來說，都會產生很大的身心理壓力。

筆者就有朋友的小孩，今年春季班到英國就讀大學一年級，但因英國自3月底實施嚴格的封鎖令，導致她幾乎整個學期都獨自一人關在宿舍內，既沒有朋友，也沒有辦法融入英國的課業學習，最後只好忍痛放棄在英國的學業，返台灣準備重考大學。

筆者認為，政府應該重視因新冠肺炎所產生的「新受災戶」，及其他因新冠肺炎而受到資源排擠效應的弱勢族群。這些人才應該由政府編列特別預算，補助或補償這些新受災戶。在有限的預算下，額度可以研究，政府目前的紓困及振興方案，完全忽視了這一部份，實屬遺憾！

再以境外應屆畢業生以及我國出國唸書的學生為例，只要有一些補助，對他們的幫助就會很大；政府更應該將觸角伸到國際上其他弱勢國家的弱勢族群，像是前面提到的葉門，提供必要的醫療資源或救助。只是「口罩外交」，拓展實質國際外交，效果相當有限。照顧弱勢國家，才是真正的Taiwan Can Help 的精神！

台灣的醫療水準及品質備受國際肯定，但是在各國已經逐漸採取解封行動中，台灣都不在被開放的名單內，這雖然和台灣的普篩率有關，但此時此刻，台灣如果能持續擴大 Taiwan Can Help 的精神與行動，而不是僅僅止於送送口罩，相信「台灣」的招牌會更響亮，對我國被列入解封的名單中，應該也有幫助！

（作者徐惠為學術工作者）