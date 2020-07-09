新冠肺炎全球確診病例與死亡人數不斷增加，但許多國家已迫不及待開始拚經濟，不但馬來西亞、泰國及新加坡等疫情控制得宜國家鬆綁航班出入境及轉機限制，連災情相對慘重的歐盟，也從7月1日起歡迎14國旅客自由入境。顯然面對經濟嚴重下滑、失業急速攀升的威脅，各國寧願承擔疫情二度爆發風險，也要試開小門加速活絡經濟活動，以避免經濟過度萎縮，衍生更大的社會問題，甚至危及國家安全。

台灣也開始放鬆邊境管制拚經濟，除開放11個地區短期商務人士來台、縮短居家檢疫時間外，並啟動振興券發放作業，希望創造消費拉抬經濟。台灣經濟結構近年逐漸改變，內需消費與投資已成為成長主要引擎，刺激消費對恢復經濟活力至關重要。

根據主計總處統計，2010到2019的10年間，台灣經濟成長率平均為3.6%，其中國內需求貢獻達2.8%，國外淨需求貢獻只有0.8%，兩者比重相當懸殊。此外，自2018年中美貿易戰開打後，為減輕關稅所帶來的成本提升壓力，台商回台投資增溫。經濟部投資台灣事務所統計指出，實施一年多的「投資台灣三大方案」，迄今為止，總投資金額已突破1兆新台幣（預估投入非實際投資）。難怪在經濟面臨衰退危機時，主事者會將拚經濟重心置於內需消費及投資上。

只是，換個角度想，側重內需的結果，意味外需不振。特別是民進黨執政這四年多來，國外淨需求對經濟成長的貢獻只剩0.5%（占整體貢獻比重不到兩成），遠不及過去10年的平均，更不用說，若將時間拉長，與80及90年代的外銷榮景相比，更是遠遠不如，巨大轉折與兩岸關係進展存在著一定關聯性。

回顧歷史，自1990年10月台灣開放台商赴陸從事間接投資以來，兩岸交流與合作不只跨出重要一步，透過大陸龐大市場，台灣出口也啟動新一波熱潮，連帶帶動經濟高速成長。主計總處的資料，1990-2009這20年間，台灣經濟成長率平均高達5.2%，比近10年高出1.6%，若是對比蔡政府執政4年的平均2.7%，差距更是逼近一倍。箇中關鍵在國外淨需求對經濟將近3成的貢獻比重，顯然是兩岸經貿往來密切，因而帶動國外需求。

如今，兩岸關係正在崩解。蔡政府執政以來，一昧抗中、拒中、反中，無視兩岸好不容易建立的經貿往來關係，進而弱化國外淨需求對台灣經濟的貢獻。就以這次開放短期商務人士來台為例，如果評斷標準是用感染風險作為門檻，以大陸當前疫情防控表現來看，實在沒道理不能納入。背後政治操弄意圖，相當明顯。

不容否認，台灣經濟在疫情防控與內需灑錢的支撐下，相較於鄰近諸國，成績還算不錯。不過，如果政府真的打算振興經濟，光靠內需絕對不夠，還是需要外貿一起助陣，兩岸經貿無疑是關鍵所在。值得注意的是，居中扮演橋梁角色的台商，更需要政府關心。以目前兩岸人士往來隔離規定來看，出入境基本就要28天起跳，不只容易延誤時機，也讓大多數台商寧願選擇滯留在大陸或台灣，不敢隨意往來。在這樣的環境下，除了會讓商機加速流失外，經濟成長動能連帶也會受到壓抑。

站在拚經濟的立場，政府的確要好好幫台商想一個解套方法。積極與大陸協商，建立兩岸商務綠色通道。特別是當政府已鬆綁短期商務人士入境居家檢疫規定時，台商更不應該是被忽略的一群。日前新加坡及馬來西亞為促進必要的商務活動與滿足跨境旅遊需求，雙方決定共建綠色通道，就是一個很好的例子。此外，最近在海基會舉辦的端午台商聯誼座談會上，開放兩岸商務綠色通道，更是為數眾多台商的重點訴求。

不過，必須提醒，防疫不能鬆懈。一些國家基於經濟考量而解封，卻造成疫情二次爆發，這顯然不是一件好事。畢竟不能把人命與經濟的價值放在同一個天秤上衡量。尤其是在這次疫情風暴中，台灣已經打了超過半場的好球，後半場更應好好守住，才能漂亮得贏。這應是政府放寬出入境規定時，最該留意的。