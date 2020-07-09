美國總統川普表明希望7大工業國集團（G7）最快今年9月召開峰會，邀請韓國、俄羅斯、印度、澳洲、巴西等國參加，有意將G7擴大為G12。早前，川普曾批評G7架構「已經過時」，表明希望多邀南韓等5國參加，並稱會中將討論中國議題。明顯地，這是一個不折不扣的新世紀的合縱戰略：一個由美國主導，聯合一眾「志同道合」的國家，對付它們心中共同的對手中國。

2300年前，戰國時期有縱橫家蘇秦、公孫衍與張儀，蘇與張師出同門，均為鬼谷子門生，當時列國強弱大小不一，關係複雜，惟以秦相對較強。做為謀略家的蘇秦與公孫衍先後遊說各國聯手抗秦，是謂合縱；張儀則為秦獻策，出計與個別國家交好，以破壞瓦解合縱，是謂連橫。

當今之時，雖然美國最強，但在美國主導及宣傳之下，中國儼然成了國際社會與國際秩序的最大威脅，於是藉著「已經過時」的G7框架，擴而大之成為G12，並以中國做為核心議題，本質上即是蘇秦、公孫合縱戰略的新世紀版。當年的合縱，往往即因齊、魏、韓、趙、楚、燕各國之間有心機盤算而難以謀合，終告破局。如今何嘗不然，日本已向美國表達反對韓國加入；受邀的俄國則不願表態，因為英國、加拿大等G7成員已表示反對，即使沒有反對，2014年因兼併克里米亞而被逐出（7+1）的俄國是否願意重返，亦大有疑問。更不用說，以「聲討」中國為主題，各國基於利益考量，能否在會中達成共識亦大有疑問。川普若想以此為其連任造勢，恐將落得一廂情願、甚至灰頭土臉的下場。

相較於美國的舊合縱思維，最為因應與反制，中國的連橫則不乏創新與創舉。

2300年前，無論合縱或連橫，均以軍事為核心內涵或同盟基礎。今則不然，中國在全球範圍內的連橫戰略，軍事反非首要，而是著力在三張網絡的布局編織：

一、經濟網絡，主要係投資與貿易。中國現在已是全球最大對外投資國及最大吸引外資國之一；貿易方面，中國目前已是全球最大貿易國家及最大出口國家，中國也是全球最多國家的最大貿易夥伴國。也正是這個形勢，美國號召各國與中國經濟脫鉤，以強化其合縱力道，脫得成嗎？

二、基建網路。主要是一帶一路和亞投行。一帶一路一般比較熟悉，已簽署合作文件的國家或地區已有137個；主於亞投行會員有100個，所有成員或可從基建上受益或可自投資上得利，易言之，也是一張越鋪越大的利益網路。

三、科技網路。目前主要為三大部分，一是5G，美國使出洪荒之力打壓，可見其感受威脅之大，但效果不彰；二是剛剛完成組網的北斗導航系統，讓全球在美國GPS壟斷下多了一種更好的選擇；三是從明（2021）年開始的中國IPV9全球物聯網母根服務，這同樣也是打破了美國IPV4及IPV6的壟斷，同時也將為一帶一路及中國的數字貨幣提供最大的助力。

美國舊合縱vs.中國新連橫，誰主浮沉，必將是新世紀人類歷史的精彩大戲。