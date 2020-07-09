全美「黑人的命也是命」示威愈演愈烈，多數涉及種族爭議的人物雕像遭推倒，紐約時報編輯也因刊登派軍隊對抗示威的文章而引咎辭職，讓保守派媒體感嘆「文革已在美國出現了」。

中國近代史上有很多次貼上地主、資本家和走資派等標籤，善惡不辨地打倒一批人，進而毀滅寶貴的傳統文化。這好像是中國人的什麼毛病，但實際上是人類共同的「左派幼稚病」。不信，請看最近多國的黑人鬧事，他們給某些人貼上種族歧視的標籤，然後破壞正常生活秩序，毀損歷史文化的遺產。

佛洛伊德死於警察執行警務，但警察抓捕他，是因為他在使用假幣，以往就有犯罪前科，加上人高馬大，警察只能使用武力。他說，我無法呼吸了，大多數犯罪嫌疑人被抓捕時都可能會說這話，警察沒有在意也並非不可理解。當然，警察到底有沒有執法過度，這需要司法裁決，不容筆者置喙，筆者要指出的是，如果因為警察是白人、佛洛伊德是黑人，黑人死了，就說警察種族歧視，這種貼標籤的思維方式危害更大，它貌似反對白人歧視黑人，但卻是同一本質的另極表現。

人類有著貼標籤化思維方式的慘痛歷史，從中世紀的教派之爭，到納粹毒氣爐、史達林的大清洗，以及盧安達的種族滅絕，無不是貼個異教徒、猶太人、反黨分子到圖西族的標籤，然後一股腦將人家置於死地。並為證明貼標籤滅絕的合理性，剷除與標籤相關的、甚至是捕風捉影的歷史文化遺產，一個民族就此進入漫長的野蠻低智期。當然，現在黑人的鬧事並沒有走到如此嚴重的地步，但是無端地攻擊別的族裔，打劫商場，下架《亂世佳人》，推翻邱吉爾的雕塑，指斥不給黑人學生成績摻水的教授，這都是同樣貼標籤的造孽。有人說，這是歐美版的文革，這恐怕還真高估了他們。紅衛兵興起之初，他們抄家，毀焚文物卻只是天真地為某個主義獻身，絕非一開始就卑劣地劫掠商家的財富。

什麼是種族主義，其實就是帶著對族裔的偏見去看待和判斷個體的行為。如果按照法律規定，就個體行為而論個體行為，就與種族主義無關。如果白人警官因為佛洛伊德是黑人而抓捕他，或者過度使用暴力，那就是種族主義。同樣地，因為警察是白人，他執行對某黑人的警務就認為他有種族主義，這是用種族主義來反對種族主義。

毋庸諱言，黑人的整體對人類的貢獻不如白人，但誰要說歐巴馬的素質不如白人，那就是滑天下之大不稽了。反過來，因為歐巴馬很出色，就認為黑人比白人更優秀，這也是同樣的荒唐。可見以族裔來判斷個人，或者用個人代表族裔都是智力不夠的種族主義。非種族主義的態度就應該是就人論人，與族裔無關。在佛洛伊德的案子中，應該只問佛洛伊德有沒有犯罪，警官有沒有執法過度，而與他們的膚色無關；不追究案件的根本核心問題，而把佛洛伊德打扮成英雄烈士，那才是更可怕的種族主義，它舉著反種族主義的旗幟，包裹打、砸、搶的禍心，毀掉的是當地，乃至人類的文明。

非種族主義的態度還應該是就事論事。諾貝爾獎得主、DNA雙螺旋結構的發現者之一詹姆斯‧沃森被剝奪很多榮譽頭銜，因為他的研究證明黑人存在著進化的局限，這種剝奪其實也是貼標籤的種族主義表現。沃森的頭銜得之他的學術研究，只有學術的破綻而非他的研究結論，才能剝奪他的頭銜。只要研究方法科學嚴謹，不管得出什麼結論，理性人都只能冷靜接受。如果因為結論不中聽，冒犯對黑人尊嚴，就給他貼上種族主義的標籤，剝奪他的學術頭銜，這是更加野蠻的種族主義。一個民族得到的世界尊重，不是靠反種族主義的大棒，而是靠對人類的貢獻，貢獻可以贏得心誠悅服，大棒打出來的只是表面的客氣和內心的鄙夷。

反種族主義的貼標籤已經演變成一種政治正確，於是只講顏色，不講是非；只看站隊，不論對錯。阿諛奉承變成立場堅定，胡言亂語吹成真知灼見，顛倒黑白拍為目光如炬，形孤影單捧為卓爾不群。如此閉門可以自娛自樂，開門則勢必會被淘汰出世界優秀民族之列，實現自我救贖的方式必須是擺脫貼標籤，絕不輕談政治正確。

（作者為上海交通大學安泰經濟與管理學院教授）