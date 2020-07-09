國軍最精銳的部隊──海軍陸戰隊，曾經面臨生死存廢關頭。國防部當年規畫的「勇固案」計畫將陸戰隊裁撤，關鍵時刻，平時互看不順眼的海軍與陸戰隊站在同一陣線，聯手對抗陸軍，勇固案最後未實施，才結束這場茶壺裡風暴。

當時軍中主張裁撤陸戰隊的論調是，國軍戰略已改為守勢作戰，加上兩岸關係邁向和平（馬政府時代），帶有攻勢與嚇阻作戰的陸戰隊，在國軍的地位與角色，相當微妙。

反對裁撤者直言，國軍精減應該是汰弱留強，裁掉陸戰隊，根本是倒過來，變成「汰強留弱」，「哪有裁掉最強部隊」的道理。陸戰隊自民國36年成軍迄今，其剽悍軍風與蛙人部隊的勇猛形象，早已深植人心，是支公認的鋼鐵勁旅。

反對裁撤者認為，陸戰隊的訓練與陸軍那套完全不一樣，把陸戰隊交給陸軍，長相就不再是陸戰隊了，因為陸軍根本訓練不出來。軍中也有人說，裁撤陸戰隊是陸軍的陽謀，讓陸戰隊消失，陸軍部隊員額就不必精簡太多。

更有高層表態，不管是只裁撤陸戰隊指揮部、保留1個陸戰旅，都不贊成，如果裁撤陸戰隊，就等於放棄太平島與東沙群島；因為只有陸戰隊有這種投射兵力，可以支援太平島與各外島的作戰。軍方高層說，外島用兵，攻是守的3倍兵力，如果陸戰隊最後只留3000人兵力，不足以應付外島突發狀況或南海問題。

此外，反對裁撤者說，包括陸戰隊99旅，在南部有3個甲種旅，如果裁掉，陸軍八軍團兵力可能會「開天窗」，因為八軍團只有2個聯兵旅，少了陸戰隊99旅「要怎麼守？」

更重要的是，三軍部隊中與美軍太平洋司令部互動最密切的就是陸戰隊，少掉陸戰隊指揮部，與美軍就沒辦法有對等的互動。

支持陸戰隊裁撤或精簡，主要是防衛戰略改為守勢。郝柏村生前接受前監委黃煌雄訪談時亦曾表示，「陸軍要裁減，陸戰隊不用這麼多，多大的陸軍應該有多大的海、空軍。」

由於裁軍爭議大，馬政府暫緩勇固案，陸戰隊去留暫告止息。待蔡總統就任，為加強首都防衛，派駐陸戰66旅調防北部，陸戰隊地位自此穩固。

事實上，馬前總統任內第一次，也是唯一的一次夜宿軍營，選的就是66旅；蔡總統首任520就職，第一個想看的部隊也是66旅，不是花蓮空軍佳山基地，只是66旅剛好基地訓，沒辦法安排，直到中秋才去視導。

因陸戰隊聯合登陸作戰操演翻舟意外，任職民進黨智庫的吳怡農，質疑台灣是防衛作戰，為何做登陸操演？吳怡農說得太淺了，軍中早就深入辯論過。陸戰隊現在最大問題是人員素質與訓練，而非定位。