6年前，我來到考試院，這個由國父孫中山先生命名的機關，展開人生意外之旅。6年來，獲益前所未有，因此感恩滿懷。考試院的門牌「試院路一號」，和南京時期相同，說明了歷史的傳承。國父有生之年，心心念念，在實行三民主義和五權憲法，我造訪過的新加坡晚晴園，就是他正式提出考試院的地方，時為1906年。前一年，清朝廢除科舉，士子一時走投無路，人心惶惶。國父雖是革命家，但為了建國後的長治久安，特別推崇中國固有的考試制度，可謂高瞻遠矚。

中國的考試制度始於漢代，「考試」一詞則出自董仲舒。他在《春秋繁露》中，提到「考試之法，合其爵祿」，有考選試用之意，接近《禮記》所說的「選賢與能」。考試院大門的出口，高懸後面這4個字，是有道理的。

國父推崇固有的考試制度，也是有道理的。他指出，科舉考試是中國良好的舊法，「往年罷廢科舉，未免因噎廢食。其實考試之法極良，不過當日考試之材料不良也」。他甚至表示，舊法雖所試科目不合時用，「制度則昭若日月」。中國的考試制度，最大的優點即公平，這是無可取代的，革命派和改良派對此的看法不約而同。

國父昔日的政敵梁啟超先生，談到這個舊法，也是推崇備至：「自此法行，我國貴族寒門之階級永消失；自此法行，我國民不待勸而競於學，此法之造於我國也大矣。」科舉雖成為歷史名詞，公平的考試制度卻未過時，國父乃提倡五權憲法，中華民國也就有了考試院。

國父主張考試權獨立，既可「濟選舉制度之窮」，又可「矯委任制度之弊」，免蹈分贓政治的覆轍。考試院自1930年成立，至今90年，早已與時俱進，推陳出新，累積了公信力，達成了國父的理想。如廢考試院，改設「行政院考試委員會」之類，則不但行政權過大，且助長政黨的分贓，無異開歷史的倒車，近年諸多違憲的實例即為明證。

如廢考試院，必為中華民國憲政的悲劇。行政院現有的「國家通訊傳播委員會」、「不當黨產處理委員會」、「促進轉型正義委員會」，名為獨立機關，實則淪為執政黨肅整異己的附隨組織，為有識之士所公認。國父說得好：「考選權如果屬於行政部，那權限未免太廣，流弊反多，所以必須成了獨立機關，才能妥當。」考試院成立至今，經過90年的事上磨鍊，果然避免了流弊，造就了人才，在五院中穩居民調第一名，卻也承受懷璧之罪了。

考試院一如中華民國，得來不易，失之必定後悔莫及。考試院及各部會，現有一千餘位同仁，守法盡責，為我所親見，因此深佩。任期將屆之際，感激受惠之餘，誠盼大家不改愛國愛院的本色，共為護國護院而努力。

（作者為考試委員）