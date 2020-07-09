前大法官許玉秀日前在媒體投書〈蔡總統懂憲政分際嗎？〉表示蔡英文與「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」等團體會面時，責罵司法院祕書長林輝煌，並把大法官呂太郎找來，嚴厲地喝斥一頓。

對此指控，蔡英文總統澄清說，對大法官應有的尊重及禮貌都有。總統府也發新聞稿，說明因部分團體與司法院溝通上的問題，總統邀請前後兩任祕書長前來，強調「總統關心司法院與民團溝通狀況，無關司法上個案，也無關大法官權責。」此地無銀三百兩的避遁之辭，恰好證明蔡總統確有召喚呂太郎，而呂太郎也確有應召之事實。

應召的呂太郎雖表示，今年3月27日總統接見民間司改會等團體，他是以前任祕書長的立場，說明「過去」經辦的事實，不是對現在或未來政策表達看法，並不涉及大法官職權的行使。但「法官論壇」並不買帳，以〈呂太郎大法官，自請下台吧〉發文指摘，基層法官也回應表示：「在下雨天，一通電話隨傳隨到，姑且不論有沒有被喝斥，光是這種行為就容易讓人懷疑我們的司法體系是否有能力獨立審判。」

說實在的，蔡總統與「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」開會時，要求司法院祕書長林輝煌與會，就已玷汙了司法，而她還命林輝煌立刻去把大法官呂太郎找來，當著在場公民團體的面，很嚴厲地把呂太郎喝斥一頓，更是荒謬絕倫。這也難怪許玉秀要質問，「呂太郎置他現在的大法官同僚於何地？置中華民國大法官史上的任何一位大法官於何地？置全國聲嘶力竭捍衛獨立的法官們於何地？」

大法官是《法官法》第2條所稱之法官，依同法第23條第1項訂定之「司法院大法官自律實施辦法」第5條規定：「大法官應廉潔自持，謹言慎行，保持端正高尚之品格，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為。」否則，即應依此辦法第7條規定，由其他大法官組成大法官自律會議審議之。

筆者認為，司法院院長許宗力應即召集大法官自律會議，如其不願召集，其他大法官5人以上，依「司法院大法官自律實施辦法」第7條規定，也應以書面請求司法院院長許宗力召集，以釐清呂太郎是否有損及司法形象之行為。審議後如認確有損及司法形象之行為者，應依此自律實施辦法第10條規定，對呂太郎大法官為促其注意改善、予以譴責、要求其以口頭或書面道歉，或為其他適當之處置。而如認損及司法形象之情節重大，且符合法官法有關懲戒事由之規定者，並應依法官法第70條規定，由司法院移送監察院審查。監察院審查後如認應彈劾者，則應移送職務法庭審理，予以懲戒！

（作者為東海大學法律系退休教授）