相較於台灣各大學裡的餐廳，已慢慢被速食餐廳和便利商店攻陷，大陸各高校保持物美價廉的食堂風格，迄今仍讓我有些回味。尤其是號稱擁有十六座大型食堂，供應三萬餘人肚子溫飽的北京清華。

相傳1925年秋天，燕京大學校長司徒雷登發現了一件怪事：燕京的學生不在學校好好吃飯，反而總是往對面的清華大學跑，北京城的車夫們也發現這段時間裡，往西直門城外清華大學跑的人特別多，清華大學到底發生了什麼事這麼吸引人呢？

答案是趙元任夫人楊步偉，在清華園開了一家小飯館「小橋食社」，生意好到讓廚子忙到罷工，趙元任出了十幾本書，銷售量還沒趙夫人的食譜賣得多。

庭園式食堂琳瑯滿目

時至今日，北京清華大學內的食堂琳瑯滿目，通常是周圍庭園加上中間食堂的庭園式餐廳結合，依北向南有北園食堂、桃李園食堂、紫荊園食堂、玉樹園食堂、芝蘭園食堂、丁香園食堂、聽濤園食堂、清芬園食堂、觀疇園食堂等偏學生飲食的食堂。此外，另有適合教職員工的荷園食堂、熙春園食堂、瀾園食堂、寓園食堂、融園食堂、家園餐廳及蘭園餐廳等。

基本上，各家食堂菜系迥異，甚至同一食堂或同一樓層的同一窗口，每天都能吃出新花樣，例如紫荊食堂四樓的川湘大菜，就是請當地的主廚來料理，愛吃辣的同學總是絡繹不絕。又例如，清芬園有賣脆皮烤鴨，一盤烤鴨才7元人民幣，點滿四盤就湊齊一隻完整的烤鴨，北京其他烤鴨名店其實可以不用去了，因為清芬園二樓的脆皮烤鴨味道更是一絕！

畢業生總說在清華吃完這十六座食堂，才不會留下人生遺憾！事實上，大陸有很多大學的食堂也是能見到大型庭園式的食堂，當學生和家屬秀出飯菜的價格之後，讓不少網友表示：有學生卡實名就是羨慕，在這裡一份素菜只要2.5元（人民幣，下同），而加肉的半葷素菜也只要3元而已。事實上，這樣一頓飯下來還不到10塊錢，卻能吃到這麼豐盛的美食，尤其像北京清華食堂這樣便宜的價格，性價比著實比很多普通大學都要優。

每天糾結選哪個食堂

久而久之，北京高校生有一種食堂叫做清華食堂，學生每天在食堂裡面就能吃到這麼美味的美食，而且價格還這麼便宜，這樣大學四年下來就能省下一大筆錢了，難怪很多學渣看到飯菜的價格，都表示想考清華大學。

筆者時常在北京清華校園裡遇到這種狀況，到了飯點，一群同學卻不知道該去哪一家食堂，好不容易協調出某個食堂，又遇到不知道選哪一個窗口吃飯的困境，有些窗口排隊的人多，有些窗口排隊的人少，等到好不容易排到一個窗口，卻不知到該點些什麼菜？但後方又有一群同學再催促著你，因為吃飯時間寶貴，浪費了時間就耽誤了學習。倘若一天三餐加宵夜在清華園生活，我們每天都會經歷兩次或三次的心理鬥爭。

到了宵夜時段，清華學生除了桃李食堂可選之外，平台經濟的外賣服務也日趨普及，養成清華學生用手機叫外賣的風氣。從中式餐點、日本料理、韓國料理、台式便當、麵食水餃、炸雞烤串等，可謂應有盡有，宵夜時段各個外送小哥在校園裡騎個電動車穿梭來回，構成另一有趣的現象。

萬人食堂是用餐聖地

位於清華老校區的觀疇園，又號稱萬人食堂，是師生用餐、咖啡、採購的聖地。從地下一樓超市、咖啡廳、眼鏡行、學生社團據點，至一樓的永和大王、清青永和、清真餐廳等，可以見到招牌的滑蛋飯、石鍋拌飯、牛肉夾餅之外，永和大王的豆漿可謂一絕，冬天裡一杯1.5元的熱豆漿，瞬間暖起師生的胃。

二樓的自助餐點可謂清華版吃到飽自助餐，各種主食、大菜、熱菜、涼菜等食材會隨著季節做變化，萬人二樓的酸菜白肉湯、瓦罐雞及各種麵食饅頭，夏天加上一杯酸梅汁，都是清華學生必拿的好菜。至於在觀疇園三樓的就是老師們常去的點菜餐廳，各式菜式都有，包廂也一應俱全，絕對是老師帶學生聚餐的好去處，並且提供類酒飲。一般來說，清華食堂都要教職員生刷卡結帳，唯獨觀疇園三樓的餐廳可提供現金結帳，可見校外人士也時常來萬人食堂觀摩用膳。

由於筆者住在博士生公寓紫荊15號樓，正前方正是素有清華第一美食的紫荊園食堂，無論颳風下雨、天氣冬天爆冷或夏天爆熱，紫荊園食堂都是筆者覓食的首選。紫荊園食堂處於各棟紫荊公寓的正中央，一共有五層並設有3300個座位，每天平均能接納3000人次就餐，是清華學生票選最愛的食堂，素有「大清第一食堂」之稱。

至於紫荊園食堂吃什麼？地下一層竟然是義式披薩；一樓窗口則是各地風味小吃，包含廣東菜、湖南菜、福建菜、蘭州拉麵等；二樓則有淮揚菜、北京菜、新加坡海南雞飯、鐵板燒、低油鹽的素食窗口；三樓則是適合北方人口味的東北菜、山東菜，麵食主義者將這一層視為天堂；至於四樓，則是紫荊園食堂聞名天下的川湘菜，各類川湘大菜的香麻辣味道，光聞到就已讓人食慾大開，平均每一道菜價價格6至10元人民幣，絕對比外面上館子更便宜又實惠。

兩岸清華飲食風尚異趣

有台灣朋友來北京拜訪，我通常帶友人來吃紫荊園食堂四樓的川湘菜，我點了九道川湘名菜，價格位於60至80人民幣左右，足以讓友人吃得痛哭流涕，因為友人也知道這些菜在台灣的川菜館的價格絕對是2000元新台幣起跳。

相較大陸高校食堂保持傳統的原汁原味，台灣的大專學餐已慢慢被速食餐廳和便利商店所取代，便宜、省時、微波、輕食慢慢成為台灣的大學生追求校內飲食的主流文化，例如台灣清華大學排隊人數最多的餐廳，竟然是小吃部餐廳的麥當勞和7-11便利商店。兩岸大學飲食文化的差異沒有熟優熟劣的比較，倒是反映兩地大學生的飲食風尚的差異，甚為有趣！（林士清／走過兩岸清華的台灣人）