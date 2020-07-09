《香港國安法》的後續效應，包括它的駐港國安公署掛牌，以及《實施細則》的公布，由於其中條文有規定：是可「向外國及台灣政治性組織及其代理人要求就涉港活動提供資料」，幾乎是直接涉及會侵害到台北駐港機構的管轄權，也因而衍生了兩個比較有爭議的話題：一是《香港國安法實施細則》有沒有長臂管轄權的問題？另一是台北在回應時，是否有謹慎考量言詞尺度的問題？

首先是「長臂管轄權」的延伸。「長臂管轄權」應是從民商法概念延伸而來的，原本是美國民事訴訟的一種概念，專門處理身處不同州的原告與被告之間的法律管轄權問題。當長臂管轄權延伸至美國國外時，當局便會以「效果原則」作為考量基礎。這即是主張只要某個發生在國外的行為對美國產生效果，不管當事人是否擁有美國國籍或住所，亦不論該行為是否符合當地法律，只要這種效果或影響的性質，就不會使美國行使管轄權完全不合理，美國法院便可基於上述效果產生的理由而行使管轄權。當美國長臂管轄權結合諸如《反海外腐敗法》、競爭法和引渡法等等，使得美國法院能夠以各種數據起訴海外的企業和人士。

但美國對一些在軍事上或國際社會上非常依賴它的盟國，也採取了形同「長臂管轄權」的政策。譬如說，在國民政府撤退來台後，對於接受美軍裝備的國軍，美軍顧問團常給予國軍對大陸沿海採取突擊行動的「限制」，這或就是其中一例。

馬英九曾批評，台灣國安五法與香港國安法是「不遑多讓」，蔡英文反駁說：台灣是藉由立法防止中國勢力滲透、破壞國家民主，這就是國安五法的目的所在。但不管如何，蔡英文的言語，是不是就反應了對岸也是「藉由立法防止境外勢力滲透」？

其次是台北對香港國安法的克制問題。蔡英文曾在7月2日也就是《香港國安法》通過後的第二天，透過她的臉書表示：在密切關注香港局勢的同時，她也想提醒大家：「台灣的過去式，不該是香港的現在式和未來式。」她同時補充說：盼望我們對「轉型正義」的努力，能給香港等待自由之光的朋友們些許鼓勵。很明顯的，這是一種對《香港國安法》通過，不正面給予強烈批判的態度，但仍流露出對法案通過後在香港地區的實施，表達了反彈。

再查總統府官網，蔡英文至今對香港國安法的回應也不過只有二則：一是通過香港國安法時，她只表示，香港國安法通過證明一國兩制不可行；另外則是在7月7日上午接見加拿大駐台北貿易辦事處代表時曾表示，在《香港國安法》強行通過以後，台灣會持續跟加拿大以及理念相近國家合作，為捍衛世界的民主自由，做出貢獻。

可以發現，蔡英文所謂很多的「反制說」，其實也只是被動回應媒體提問，而非主動在總統府高調宣布，因此所代表的政治效果絕對不同，有媒體說，這些「眉角」都可看出台灣在涉港問題的「寧拙勿巧」，或如作者所說：官方上是較多自我克制。

與香港地區有業務上督導關係的陸委會，在《香港國安法》7月1日生效後，原有意修改《港澳條例施行細則》第25條。但宣告尚沒超過一天，卻突然逆轉說「不準備修改《港澳條例》」，在媒體查詢之下，才發現「逆轉不修是因為行政院長蘇貞昌一人反對才作罷」。

蘇所持的理由是說：《港澳條例》行之已久，根據第25條內容，對於香港變化的情況都有因應，現也已設立辦公室、匡列預算，所以法令若足夠，就沒有修改必要。但陸委會並非事先不了解這些法令規定，為什麼還會想再予以制度化？當然就是希望能更凸顯對《香港國安法》的不滿。當蘇貞昌及時衝出來剎車，或許可看出有蔡英文在背後指示的影子，是否也說明了台灣當局可能無意在香港問題上，讓已陷低潮的兩岸關係更趨向對抗，這或許是另外一個層面的觀察。

（作者為澳門理工學院名譽教授）