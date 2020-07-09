海軍陸戰隊演訓造成兩死一傷意外，民進黨政治明星吳怡農批評漢光演習是表演做秀，引發議論。國防部即刻製作「我們不作秀」影片，打臉吳怡農，強調天下沒有不訓能戰的勁旅；三軍統帥蔡英文總統也回擊，直指「吳怡農的說法不盡公平」，強調國軍這幾年演習規模或規畫都精進非常多。

相對的，吳怡農的批評也有不少人支持，認為當過兵的人都知道，國軍的「形式主義」早就行之有年。問題是，吳怡農不是一般曾經當過兵的人而已，他不僅曾任國安會幕僚，而且是執政黨現在備受矚目的新偶像，對如此重大軍演發表看法，當然應該更加慎重且精準。

蔡總統回應吳怡農的說法是「不盡公平」，說得就頗為傳神，意謂吳說的不是全然不對，但只對了一半。其實歷來批評漢光演習者大有人在，連軍中也不乏此見；反而是吳怡農說錯、或是他不清楚的那一半才是重點。

漢光演習近年已不斷調整，只保留一點秀對外宣傳，讓國人能理解國軍戰力，知道國防預算花在哪裡。如果說漢光是秀，民進黨年年爭取參加美軍兩年一次的環太平洋操演，更是一場海上大秀。既知是國際秀，還硬往裡擠，豈不矛盾？

吳怡農是民進黨這兩年全力培養的新星，雖然過去沒打過多少真正的硬戰，也沒有足夠的政治資歷，卻能乘著民進黨當紅的勢頭快速崛起，儼然還是下屆台北市長的熱門人選。順風順手牌打慣了，這次他顯然秀過了頭，政治拿捏不是那麼簡單，專業學能更得加強，小心得意過頭很快栽了跟斗！