法院日前三讀通過《農田水利法》，全台農田水利會今年10月將從公法人改制公務機關。執政黨指是為調配水權，保護農民權益，在野黨則認為是拔樁。然而「小而美」已是民主國家發展趨勢，農田水利會組織運作純熟、財務健全，政府卻反其道「收歸國有」，實難令外界信服，目的自是昭然若揭。

「沒收」水利會政治運作斧鑿斑斑。前年先通過組織通則，確立官派原則，如今再憑立院多數通過法案。最受非議的是，透過數場草草了事公聽會，近6千億資產便名正言順充公。難怪綠委黃世杰都跳出來反對，桃園農田水利會長黃金春更稱此為集權的惡法。

的確。水利會資產不少是農民奉獻一生捐獻的血汗錢，農委會雖說成立作業基金管理，但不思及基層分會提出的財產補償，一句「都會用於農民興利」，並不具正當性。其次，過去水利會不管會長或總幹事都是務農出身，有些甚至幾代耕耘，和農民摶感情，才讓農民掏心掏肺，試想一旦改制，公務機關任命的會長或總幹事，何德何能獲農民認同？更別說能否與經濟部協調用水競合，或旱季灌溉水路末端農民缺水的憂慮。

沒錯，水利是公共財。六都水利會資產運營良善，反對聲浪大，但對經營困難的農村型水利會，改制後確有幫助。只是，溝通不足，配套因應方案都不夠，加上部分地方水利會已組成自救會，一旦星火燎原，民進黨最終極可能自食惡果。

黃金春就曾經提醒民進黨，別躲在冷氣房談政策，2018年民進黨提出官派議題，全國農業縣已大輸，別不懂記取教訓，否則2022年極可能重演。