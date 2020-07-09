蔡英文總統在接見民間司改會成員時，為了更進一步了解修法的詳情，「傳喚」了大法官呂太郎親自到場說明，其間言語上被疑為有「斥喝」、「訓斥」之意，事經前大法官許玉秀披文揭露，引起物議，然總統府依例澄清，當事人呂太郎甚至表示「我心坦蕩蕩，我行方正正，心中無鬼，何懼之有？」各方評論不一，紛紛擾擾。

在此，許玉秀的身分是極及重要的，她是陳水扁任內提名的大法官，立場偏綠，不但曾經批判過馬英九，且曾公開表示過感謝民進黨栽培之恩，故其投書，顯然就不能從藍綠政爭的角度去解說，而是真正攸關於司法能否獨立於行政體系之外的嚴肅問題。

在遣詞用字上，許玉秀所稱「斥喝」，是否是恰切的形容，甚至有無「斥喝」或其他類似的意味，雖也是爭論的焦點，但卻是最不重要的。蓋因「斥喝」的定義不同，當然會有不同的看法，總統府與呂太郎，正是抓住了這個竅門，極力加以否認。當然，以呂太郎來說，得蒙總統「召喚」，自覺是種榮寵，「顛之倒之，自公召之」，就是下刀子也得迅速趕赴聽令，何況只是滂沱之雨？即便蔡英文言語稍有嚴厲之處，卻正是其愛深責切之心，默識心通，當然自在安受，絲毫不會有任何不妥之處，此所以他會強調「坦蕩方正」、「心中無鬼」的原因。

在此，呂太郎的表現，無疑就是古代官僚的效忠心態，而忽略了自己的職位，是必須與行政嚴隔分際的分寸，司法獨立的精神，也正展現在此一分際的掌握上。呂太郎的自言「無鬼」，可就在場旁觀者，以及對行政、司法必須嚴加區隔的專業法官來說，「鬼在其中矣」，此所以當時就有不少在場者不以為然，而流言廣傳，許玉秀才會發此不平之鳴。

呂太郎當然可以「心中無鬼」，畢竟逢迎拍馬慣的人，豈會因之而有絲毫愧疚之意？但就大法官職位來說，呂太郎難道不會「心中有愧」？「心中無鬼」的可怕，正在當事者「笑罵由人，我自好官為之」，視非禮為固然，以輿論為無謂，顧炎武說，「士大夫之無恥，是謂國恥」，堂堂士大夫中菁英的大法官，竟恬然不以為怪，還振振有詞，這才是最可怕的「鬼」。

無論總統府如何企圖淡化此事，蔡英文視大法官為部屬，欲見則見，欲怒則怒的舉止，卻是無論如何都脫卸不了「不當」的評價的。民進黨執政兩次，陳水扁雖諸多可議之處，但於司法分際，卻是拿捏得非常恰切，雖說亦不免任用親綠人士，但多數是真正具有法律素養的獨立司法官；但蔡英文用人，以酬庸、攏絡、獨霸為原則，目下檯面的大法官順風希旨、俯首帖耳，完全聽命於蔡英文，已是無法堅持司法獨立的精神；而蔡英文也自視得計，以為這些人都是她廝養出來的，故不免高高在上，視大法官為僕役，可以呼來喝去，威權幾乎等同於過去的「一代女皇」，其心態之傲慢、驕泰，由微而顯，更是呼之欲出的了。

民進黨過去的抗爭，爭取司法獨立是重中之重，本當將行政與司法權限作有效的釐清，可蔡英文上任以來，卻反以司法為囊中物，下位者奉命唯謹，而上位者得意洋洋，司法改革的口號喊得震天價響，竟成為其御用工具，豈曰「無鬼」？恐怕魑魅魍魎早已橫行於全台了。(作者為國立台灣師範大學教授)