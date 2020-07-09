國民黨立委以撤換陳菊為訴求，6月28日強占立院主席台，雖然只有20小時，但合情、合理、合法，更重要的是，這應是國民黨歷史上首次擺脫「溫良恭儉讓」的形象，但今後是否會如火鳳凰一樣浴血重生，成為一個有為有守的政黨，還要看該黨能夠做到相關配套措施。

立法院國民黨團總召林為洲率領黨籍立委強占立院主席台，是合情、合理、合法的行為。為何說是合情呢？民進黨在立法院有61席，只有38席的國民黨要想讓社會瞭解蔡英文總統提名前總統府秘書長陳菊出任監察院長的不當，只有強占立院主席台，才能在社會上引起共鳴。

再者，陳菊是高度爭議性政治人物，在擔任高雄市長期間多次受到監察院的糾舉，難道民進黨再也沒有更適當的人選？因此，這次國民黨以大動作抗爭完全是合理的。

復次，雖然法律沒有鼓勵或准許立委強占立院主席台，但由於前總統馬英九執政期間在野的民進黨曾不只一次強占立院主席台，因此這次國民黨立委只不過是援例而已。

既然國民黨立院黨團這次抗爭是合情、合理、合法的行為，則這次國民黨的抗爭是站在歷史上正確的一方，無庸質疑。但是，為何這次抗爭會以失敗收場？

政黨政治有四大戰場，分別是選舉、議題、議場與街頭。雖然民進黨2020年1月11日的總統與立委選舉獲得大勝，但因蔡英文大選之前提名自己人李進勇擔任中選會主委，難免瓜田李下之譏，正當性受到廣泛質疑。不過，值得注意的是，不論是洪仲丘案或是太陽花運動，民進黨打得都是議題、議場與街頭「三位一體」的戰爭。

民進黨執政前，網軍就已非常發達，既整肅異己，也為特定議題試水溫、帶風向和推波助瀾，既讓軍法審判徒成具文，也讓「馬習會」效果大打折扣。執政後，有了更大財源，網軍在民進黨手中，更是出神入化，對內除整肅異己之外，也打擊未符黨意官員並為該黨政策辯護或大宣傳效果，對外則詆毀與醜化在野黨與反對黨領袖。

隨著時代進步，單是抓住正確議題已經不足以成事，只有打議題、議場與街頭「三位一體」的戰爭，才能將正確議題發揮得淋漓盡致。國民黨必須在各個黨務系統積極成立有效的撰述小組，為人民、黨與國家發聲。國民黨更要在各個黨務系統成立網軍，對內號召人民參加國民黨的各項活動並透過網軍之間的串連，讓雪球愈滾愈大，對外成立特定網軍系統對美、日、東南亞各國加強溝通，深化瞭解，爭取國際支持。

以這次國民黨立院黨團強占立院主席台為例，議題絕對是正確的，若能配合媒體與網軍造勢，打一場議題、議場與街頭「三位一體」的戰爭，號召人民進入立法院和占領立法院周邊道路，必能引起更多人民正視並支持國民黨的訴求。(作者為淡江大學外交與國關學系榮譽教授)