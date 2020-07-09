台海風雲密布，共機今年第18度頻頻侵擾台灣四周空域，飛越台灣防空識別區。僅在6月竟達10次之多。同時美軍軍機及美艦不定期通過台灣海峽，顯然台海形勢的緊繃難測。

無獨有偶，南海形勢與台海連動也呈箭在弦上之勢。中美相繼大規模操演練兵，互不相讓。中共海南海事局宣布，自7月1日起在西沙群島海域展開為期5天的軍事訓練。美國國防部立即罕見地發出聲明表達深度關切。美軍艦隊隨即兵分兩路向南海進發，兩艘航母打擊群在菲律賓海和南海進行雙航母作戰演習。其演練的強度會比通常的演習更強。

局勢如何與中美競逐連動，詭譎難測。是否如哈佛大學教授艾里遜在其名著《註定一戰：美國與中國能逃避修昔底特的陷阱嗎？》分析。如何研判尋找此一形勢的發展最重要的切入點？我們似可以7月中共啟動《香港國安法》探究中美能否逃避修昔底特陷阱的命運，同時評估中共為何實施該法呈現的決心與意志。

因為中共深深看到一股國外勢力積極地在進行「分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全等犯罪活動」，而且已經到無法容忍的範圍。一言以蔽之，那就是「港獨」以及「台獨」不斷地坐大挑戰中共的主權，而美國公然地在大力支持這個以香港為目標的活動。

《時代雜誌》日前一則新聞〈川普政府對香港抗議者凍結援助資金〉，因為香港抗爭示威分子在中共實施《香港國安法》後、美國為了避免示威群眾遭到香港防暴警察逮捕。這則消息獲得川普盟友任職領導「美國全球媒體總署」（USAGM）營運長派克的證實。USAGM的主要工作是扮演監督聯邦政府對網路自由及國外資訊宣傳撥款的工作，包括著名的美國之音與自由亞洲電台的資金補助。派克要求在中共通過《香港國安法》後立即停止撥款；在預算的200萬撥款支助活動項目中，優先的工作是直接撥款對香港民主運動的資助。

資金凍結造成另一個行動的打擊缺口，便是對香港的公民社會團體成員、反政府抗爭者、新聞從業人員、以及人權運動的倡導者在資金切斷陷入後繼無援的窘境。對香港反政府者每年約50萬美元的援助相當重要。

美國對支援香港民主運動是一個頗為感性且嚴肅的主題。在2019反送中抗議期間，抗議者公開要求外國干涉，並且在遊行示威時候揮動美國的國旗。這就是中共一直強調，是外國勢力在抗議後面介入及操控。也是中共不得不快刀斬亂麻推出《香港國安法》的直接原因。

「港獨」與「台獨」是一個美國操控的連動運作，《台灣關係法》與近日國會新通過的《香港自治法》都是美國的政策連動。北京每以「倚美謀獨」、「以疫謀獨」等警告蔡英文政府似未取得效果：而川普卻視台灣為「筆尖」作為對中共要索的籌碼，但中共以《香港國安法》作為反制美國的決心，世人看到台海與南海戰雲密布，解釋「今日香港、明日台灣」連動似不無道理。艾里遜教授大言《註定一戰》，美國與中國似不能逃避修昔底特的陷阱。

（作者為中國文化大學政治系講座教授）