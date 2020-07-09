《遠見雜誌》長期關注台灣高教發展，自2016年推動全台唯一的「台灣最佳大學排行榜」，四年來不斷調整榜單分類與細項指標，就是為了彰顯當今國際高教「多元發展」、「特色辦學」的趨勢，讓不同學校都能在最適合自己的領域，培育出最符合台灣社會需求的未來人才，引起各界重視與迴響。

有鑒於此，《遠見》將大學依科系組成占比的不同，區分為「文法商」、「醫科」、「綜合」三者，讓屬性類似者彼此評比，減少學校屬性關係的先天性評比不公，倘若依據教育部11領域、27學門、93學類與174細學類做分榜，容易造成每個榜單上學校數過少，反而失去有效評比、促進學校進步的意義。

而特別將系所多元的大學命名為「綜合大學」，主因是近年「跨領域」為國際高教主流趨勢，也是企業最看重的未來人才特色，一所學校能擁有不同的多元科系，才有機會在大學校園內為學生碰撞出創意火花、打造具有產業競爭力的創意思考。這也是當前台灣各大學辦學重點方向之一，透過科系連結、創新科系、新設科系甚至學院，讓學校持續走向「綜合化」發展。

更重要的，《遠見》「最佳大學排行榜」是以「學校整體辦學能力」作為評鑑，主要反應一般大眾觀點，社會對一所大學的看法，本來就有多元角度，有人看整體表現，有人看特色科系。擴大評比內涵，都是為了彰顯不同學校的整體價值。

《遠見》每年排行榜執行期間，都向全台各大學進行諮詢，聆聽不同類型、屬性、特色大學的校方建議，廣納眾議，進行指標與分類的更新與調整，除了傳統科系為主的學術成果指標外，近年更納入教學創新、社會責任、國際連結等「非學術面向」新指標，同時彰顯大學「教學」、「服務」、「研究」等三大任務面向的落實程度，以整體性來觀察一所學校是否有效培育人才、創造社會的永續發展。

《遠見》每年在「台灣最佳大學排行榜」之外，還固定推出《大學暨技職入學指南》及《研究所入學指南》，鎖定特色辦學、特殊科系、高教新象做更詳盡報導，搭配《遠見》一年12個月不同的高教專題，致力傳遞新時代高教做法與人才思維。(作者為《遠見》雜誌主編）