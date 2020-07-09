針對日前川普政府強勢想要逼迫美國的教育機構在秋季開學，於是威脅不恢復實體課程就要停發外籍學生留學簽證的命令，哈佛大學和麻省理工學院已經在波士頓地方法院，對美國的國土安全部和移民及海關執法局提起訴訟，要求撤銷這項決策。

整件事情的起因，就在於美國的疫情依舊嚴峻，確診人數不斷增加甚至已經突破300萬大關。遲遲無法回歸正軌的經濟狀況和解封措施，讓川普把腦筋動到了移民問題，以及因為疫情而取消實體授課並開始遠距教學的教育機構。

於是當日前哈佛宣布今年秋季將不會復學，依舊要全面採取線上遠距教學，川普就在推特開砲，揚言既然只是遠距教學又不用到校，那所有外籍生就不必留在美國領土了，限時出境否則將面臨「驅逐出境或是更嚴重的後果」；而原本預計今年下半年要到美國求學的留學生也別想踏上美國領土，因為美國政府既不會發簽證，海關也不會放行。

哈佛大學就在起訴書上表示，聯邦政府的這項禁令已經違反了《行政程序法》，不但在發布前沒有考慮到「問題的嚴重性」，這項政策也沒有合理的依據支持，更何況公布前也沒有充分告知大眾。要知道，這幾年美國的外籍學生人數一直在增加，已經達到就學學生的1成5到2成了。而且美國的名校大多都是私校，雖然有時也會接受聯邦政府的經費補助，川普也揚言如果院校秋季沒有開學的話要刪減補助，不過學費收入才是這些學校真正的經濟命脈，更何況有很多外籍生繳的可是「全額學費」。有人就統計，2018年因為這些外籍學生到美國求學進修，為美國整體經濟創造了450億美金的「產值」。所以川普興致一來說要禁止外國學生赴美求學，影響層面當然很大。

巧的是，台大校長管中閔接受媒體訪問，也談到了台灣大專院校所謂的「自主性」不足。管中閔的意思就是台灣頂尖的大專院校因為都是公立學校，一般情況下礙於法令限制也不可能增加學費或是另闢財源，經費來源主要還是主管機關教育部。所以長期下來，台灣的大專院校就變成聽命於教育部的下屬機構，而沒有所謂的大學自治；自然也就不會為了學生權益槓上政府了。

就拿一樣是因為疫情所以也被限制入境的台灣外籍生來說，雖然7月8日的疫情指揮中心記者會例會宣布，將開放共18個地區的「在學學位生」入境台灣，不過占台灣境外生人數最多的陸生想要來台，卻還是遙遙無期。由陸生組成的「陸生返台推動組」也發信給教育部，強調預計返台的應屆畢業生人數「不會超過200人」，應該不會給台灣防疫造成太大壓力。但從疫情爆發至今，疫情指揮中心對待陸籍人士、陸籍商務客、「小明」，再到現在這些陸生的處境，恐怕不是科學邏輯可以解釋得清楚的吧！

（作者為口譯工作者）