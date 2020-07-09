快評》紙本預購熱!先幫郵局超商QQ領券排隊恐變口罩2.0 21:482020/07/09 言論 中天新聞、 王玉汝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紙本預購熱!先幫郵局超商QQ領券排隊恐變口罩2.0 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紙本預購熱!先幫郵局超商QQ領券排隊恐變口罩2.0 紙本預購熱!先幫郵局超商QQ領券排隊恐變口罩2.0 #紙本 #預購 #先幫 #郵局 #超商 也許您會感興趣 推薦閱讀 桂宏誠》先幫小明吧 陳菊！ 19:172020/07/07 觀點 言論熱門新聞 快評》吳怡農栽跟斗 - 短評 - 言論 中時社論》馬英九何苦惹塵埃 - 中時社論 - 言論 徐宗懋》台獨分子真正對手終於現身 - 觀點 - 言論 曹俊漢》香港連動 美中註定一戰？ - 觀點 - 言論 邵宗海》香港角力 小英踩剎車 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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