無色覺醒》賴岳謙：中國西沙群島軍演！美雙航母南海較勁！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第671集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「中國西沙群島軍演！美雙航母南海較勁！」

中國大陸解放軍7月1日至5日在西沙群島海域將執行區域內軍事演練。接著美國海軍太平洋艦隊宣布，在美國慶日7月4日期間，將有兩個航空母艦隊戰鬥群，在菲律賓海展開雙航母戰鬥群行動，雙方艦隊聯合軍演！中美南海互別苗頭。

美國海軍太平洋艦隊此次任務由「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥群與常駐日本橫須賀港美軍基地的「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）航母戰鬥群，共同實施全域作戰行動演習展現軍事實力，以表美國對南海區域盟友之國防安全承諾，以及美國艦隊等軍力能在印太區域快速集結，證明美國在區域協防之國際軍事挑戰有所應對能力。

美國總統川普為爭取11月美國大選連任，不顧美國疫情延燒航母羅斯福號（USS Theodore Roosevelt CVN-71），爆發規模感染失控事實及國內社會輿論批評。更要向親美的國際世界一展國力，安定亞太盟友信心。此番美國海軍雙航母南海行動，試圖影響中國大陸在東南亞的影響力。中國大陸方面自然也不甘示弱，針對性的從7月1日至5日在西沙群島舉行大規模實彈射擊軍演，刻意橫跨美國慶日當天，與美國叫板意味濃厚。

美航母總噸數優勢，陸新式艦隊量取勝。過去美軍在應對全球區域戰爭時，會召集以兩個航母戰鬥群為聯合作戰力量，以海空聯隊主宰區域戰場。阿富汗、伊拉克等戰爭亦是如此。如今在南海若與中國解放軍現代艦隊群對弈，美國海軍優勢可能不如從前。中國海軍艦隊在歷經倍數成長，海軍實力已不可同日而語，新式艦隊的總數量已超越美國，若是與陸上火箭彈等武器搭配作戰，與美軍在西太平洋一帶對抗，完全不以畏懼。

中國門前高調軍演，美軍挑釁意味濃厚。面對中國南海規模軍演壓力，美國務卿出面發言反對大陸軍演，批評中國意圖挑釁。但客觀分析，中國在西沙群島內舉行軍演，完全屬於中國主權海域範圍，反觀美軍，橫跨太平洋，在爭議不斷的南海舉行軍演，大秀肌肉，還批評大陸挑釁，國際社會大眾對此應自有公評。

美軍展現區域戰力，太平洋雙航母行動。中美拚博制霸亞太，中國艦隊匯聚南海。中國大陸透過官方媒體公佈，解放軍大規模演習畫面，包含導彈驅逐艦或導彈護衛艦之所有艦上武器，安排各式防空或海對海的各種反潛武器實際操作演練。中國大陸南海軍事戰備演習大展武力，可以看到美國在西太平洋這個地區，似乎已經不具備任何優勢，區域霸權恐已易主。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！