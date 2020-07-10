對抗新冠肺炎，除了篩檢、追蹤、隔離、治療等措施，最釜底抽薪的辦法當然是疫苗，美歐與大陸正在全力研發，台灣醫界雖投入許多資源，也有不錯的進度，但仍然面臨諸多困難，若為有效使用資源並及早取得疫苗，政府應爭取與大陸或美國、英國合作的機會。

疫苗研發需進行人體臨床試驗，全球共39個國家，近5500名新冠患者被招募至疫苗實驗計畫中，進度較快的幾家美國藥廠，將在今年7月至9月陸續進入第3期人體臨床試驗。最早開始爆發疫情的大陸，很早就投入大量資源啟動疫苗研發，5月醫學期刊《刺胳針》刊出由中國軍事科學院發表的全球首篇新冠疫苗第1期人體臨床試驗論文，指受試者均對新冠病毒產生免疫反應。中國醫學科學院生物學研究所也自主研製疫苗，已進入第2期臨床試驗，大陸官方並已公告開放軍隊內部使用。

台灣疫苗研發不如大陸

相較之下，台灣的研發進度還在第1期，顯然慢得多。現在有國光、高端、安特羅和聯亞生技4家公司投入研發，其中國光和聯亞生技已申請臨床1期。安特羅宣布與國家衛生研究院合作，預計今年底到明年初進入第1期人體臨床試驗。高端則是與美國國家衛生研究院合作，預計今年第3季申請第1期臨床試驗。

疫苗研發困難而漫長，期間須經歷嚴謹的期程，研發中有好幾個難關必須克服。第一個困難是技術與經費。台灣做疫苗的生技藥廠，就技術、設備、經費而言，和國際大藥廠或大陸的國家隊相比都差一大截，之前傳聞政府會提供3億元補助、最高採購10億的金額都沒有定案，疫情指揮官陳時中說收第一個病人發30%，收案到一半再發40%，但前期經費還是得靠各公司自行張羅，政府補助至今仍是空中樓閣。

第二個困難是檢體少。台灣疫情控制得好，確診人數非常少，但另一面，就是我們缺乏足夠的檢體作為研究標的，連要研發篩檢的抗原試劑都受到影響，遑論進一步的疫苗研發，這方面必須和其他樣本多的國家合作。此外，食藥署先前要求第2期得有3000人接受試驗，比以往腸病毒疫苗只要求百人試驗多了很多，雖然日前食藥署表示願意降至1000人，以1名受試者需耗資20萬計算，藥廠總計得付出2億元，而第3期試驗還得找更多人做，政府如果不先補助經費，藥廠恐怕最後會無以為繼。此外，台灣至今才400多人確診，大家慶幸自己躲過病毒尚且不及，真有那麼多人願意冒險當白老鼠？除非開出重金，否則恐怕不容易。

第三個困難是疫苗的效力與效期。專家估計，開發一款能投入市場的疫苗，順利的話，可能需時12到18個月，何況在研發過程中，病毒可以一變再變。浙江大學的研究發現，新冠病毒已突變出至少30種病毒株。冠狀病毒和流感病毒一樣是RNA病毒，比起DNA病毒更容易變異，研究人員好不容易做出的疫苗，若追趕不上病毒的變異，效力會大打折扣。疫苗要成功，必須有足夠的防衛力，足夠長的效期，且又安全穩定，同屬冠狀病毒的SARS和MERS至今都還研發不出疫苗，其困難可見一斑。美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇對疫苗也不敢太過樂觀，擔心新冠疫苗的保護力可能不夠長。

作為兩岸心靈契合開始

食藥署長吳秀梅曾表示，擬縮減臨床試驗規模，並投入至少10億元協助廠商進行臨床試驗，這對藥廠會有相當幫助，但在疫情十萬火急下，應該從最務實的角度思考，與其砸錢給本土國家隊全部自己來，不如投資國際間進展最快的疫苗團隊，全力爭取與國際的合作，並且預購疫苗，這樣才能在有好的疫苗推出時盡快取得。

大陸疫苗研發速度比台灣快許多，如果兩岸關係好，此時應是兩岸疫苗合作嘉惠台灣民眾的機會，可惜兩岸關係陷入冰河谷底，這也可見阻斷兩岸良性互動，會讓台灣失去許多有利民生福祉的機會。也許大陸領導階層可以改變思維，在疫苗研發上協助台灣，讓兩岸民眾同步受惠，作為兩岸心靈契合的開始。