本周一,美國移民與海關總署(Immigration and Customs Enforcement)公布關於2020年秋季班入學的國際學生簽證規定。此舉或許是呼應川普總統同日的全部大寫字母推文:「學校必須在秋季開放」(SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL!!!)。移民署要求國際學生必須修習常規的面對面課程,否則必須離境,未入境者也無法獲發簽證。如果學校僅提供線上課程,則建議轉入接受實體教學以保持合法身分的學校。

短短一、兩個月內,川普當局逐步收緊移民政策,繼減少工作簽證及停辦綠卡後,現在拿國際學生開刀。更精準地說,這像是一石三鳥之計:藉國際學生逼迫各大學恢復正常校園活動,塑造疫情沒有表面數字那般嚴重的氛圍。就算得罪部分國際學生及其家庭,但這些人沒有選票。相反地,可以鞏固支持他的多數傾向排外及反移民的選民。

川普隨後又發一則推文,明確表明他的主張理由:「腐敗的拜登和民主黨不願讓學校在秋季開學,是基於政治理由而非衛生理由!他們以為這能在11月時幫到他們。大錯特錯!民眾都知道。」民主黨參議員桑德斯推文指責:「這個白宮的殘忍沒有極限。外國學生被迫做出選擇,要不冒著生命危險到校上課,要不等著簽證到期被遣返。」

美國新冠肺炎疫情持續惡化,單日新增確診人數屢創紀錄,超過6萬人,但同時就業數據改善,美股三大指數也在破歷史新高。在金融市場與實體經濟反覆較勁的拉鋸中,川普不斷強調美國死亡率最低、檢測率最高,並且堅持辦造勢大會、認為經濟應該全面恢復開放。

現任總統希望經濟榮景以提高連任勝選機率,這種期待無可厚非。然而全球疫情未結束,從國際上比較來看,美國防疫成績不佳幾乎有目共睹。大學改為網課進行,乃是考量健康風險的不得不然之舉。美國移民署將這種疫情嚴峻之際的權衡措施,拿來與只進行函授、遠距、網路課程的非正規學校一視同仁,確實有馮京當馬涼之誤。因此,包括哈佛大學等多所知名學府已展開司法程序,希望以法律途徑禁制移民署的不合理規定。

大學與中小學不同,除了課堂學習之外,還有大量的課外活動,如競賽、社交、體育、戀愛等重要的人際互動,都可能是影響日後人生的重要關鍵。況且,對於國際學生來說,在當地生活與社區的交流,包括語言、文化、飲食、交通等,也都是年輕學生重要的學習來源。即使課程被迫改為線上,也不該因此剝奪留學生在當地居住與生活的權利,更不該把大學與非正規的函授學校混為一談。何況,因為時區的差異,亞洲的留學生如果被迫回國在家裡上美、加大學的網課,相當於晝夜顛倒,長遠下來對健康影響也不容忽視。

美國國際教育協會發布的2019年度報告顯示,當前在美國高等院校註冊的國際學生超過百萬人,每年為美國帶進數百億美元的教育服務貿易入超。其中過半數為來自中國與印度的留學生,而不少人在完成學業後進入高科技行業,又為美國注入可觀的人力資本。收緊的簽證新規,無疑是損人不利己之舉。如果大幅打擊國際學生的留學意願,對美國整體國力的壯大絕對不是好事。

新冠疫情對美國高教領先地位的衝擊亂流還未結束,美國移民署的簽證新規將令情勢雪上加霜。在新時代的國家競爭愈來愈知識與科技導向的時刻,這對中美兩國未來的競爭大勢,會不會是一步走錯的關鍵之棋?