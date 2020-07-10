本周一，美國移民與海關總署（Immigration and Customs Enforcement）公布關於2020年秋季班入學的國際學生簽證規定。此舉或許是呼應川普總統同日的全部大寫字母推文：「學校必須在秋季開放」（SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL!!!）。移民署要求國際學生必須修習常規的面對面課程，否則必須離境，未入境者也無法獲發簽證。如果學校僅提供線上課程，則建議轉入接受實體教學以保持合法身分的學校。

短短一、兩個月內，川普當局逐步收緊移民政策，繼減少工作簽證及停辦綠卡後，現在拿國際學生開刀。更精準地說，這像是一石三鳥之計：藉國際學生逼迫各大學恢復正常校園活動，塑造疫情沒有表面數字那般嚴重的氛圍。就算得罪部分國際學生及其家庭，但這些人沒有選票。相反地，可以鞏固支持他的多數傾向排外及反移民的選民。

川普隨後又發一則推文，明確表明他的主張理由：「腐敗的拜登和民主黨不願讓學校在秋季開學，是基於政治理由而非衛生理由！他們以為這能在11月時幫到他們。大錯特錯！民眾都知道。」民主黨參議員桑德斯推文指責：「這個白宮的殘忍沒有極限。外國學生被迫做出選擇，要不冒著生命危險到校上課，要不等著簽證到期被遣返。」

美國新冠肺炎疫情持續惡化，單日新增確診人數屢創紀錄，超過6萬人，但同時就業數據改善，美股三大指數也在破歷史新高。在金融市場與實體經濟反覆較勁的拉鋸中，川普不斷強調美國死亡率最低、檢測率最高，並且堅持辦造勢大會、認為經濟應該全面恢復開放。

現任總統希望經濟榮景以提高連任勝選機率，這種期待無可厚非。然而全球疫情未結束，從國際上比較來看，美國防疫成績不佳幾乎有目共睹。大學改為網課進行，乃是考量健康風險的不得不然之舉。美國移民署將這種疫情嚴峻之際的權衡措施，拿來與只進行函授、遠距、網路課程的非正規學校一視同仁，確實有馮京當馬涼之誤。因此，包括哈佛大學等多所知名學府已展開司法程序，希望以法律途徑禁制移民署的不合理規定。

大學與中小學不同，除了課堂學習之外，還有大量的課外活動，如競賽、社交、體育、戀愛等重要的人際互動，都可能是影響日後人生的重要關鍵。況且，對於國際學生來說，在當地生活與社區的交流，包括語言、文化、飲食、交通等，也都是年輕學生重要的學習來源。即使課程被迫改為線上，也不該因此剝奪留學生在當地居住與生活的權利，更不該把大學與非正規的函授學校混為一談。何況，因為時區的差異，亞洲的留學生如果被迫回國在家裡上美、加大學的網課，相當於晝夜顛倒，長遠下來對健康影響也不容忽視。

美國國際教育協會發布的2019年度報告顯示，當前在美國高等院校註冊的國際學生超過百萬人，每年為美國帶進數百億美元的教育服務貿易入超。其中過半數為來自中國與印度的留學生，而不少人在完成學業後進入高科技行業，又為美國注入可觀的人力資本。收緊的簽證新規，無疑是損人不利己之舉。如果大幅打擊國際學生的留學意願，對美國整體國力的壯大絕對不是好事。

新冠疫情對美國高教領先地位的衝擊亂流還未結束，美國移民署的簽證新規將令情勢雪上加霜。在新時代的國家競爭愈來愈知識與科技導向的時刻，這對中美兩國未來的競爭大勢，會不會是一步走錯的關鍵之棋？