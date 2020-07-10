自2016年民進黨政府二度執政以來，已丟掉了7個邦交國，打破台灣各屆民選總統任內的紀錄，目前我邦交國僅剩15個，而此斷交浪潮在蔡英文第二任期內似無止歇跡象。藍營立委譏諷外交部長為「無招蟹」，意指民進黨政府讓兩岸關係交惡，卻又使不出鞏固邦交的高招，只能坐以待斃。

但今年上半年民進黨政府似乎蒙受幸運之神的眷顧，新冠疫情不僅未在寶島蔓延，也讓小英執政團隊藉機「以疫脫中」，甚至推銷「Taiwan Can Help」，大搞特搞虛幻的「防疫外交」。當接受餽贈的各國一句雲淡風輕的「謝謝」，蔡政府則如獲至寶般地出口轉內銷，向民眾炫耀其外交成就。孰料「防疫外交」只是凱子外交的另一種變型，台灣依然未能獲邀參加世界衛生大會。

另一個讓民進黨政府沾沾自喜的外交成就，即為近日與索馬利蘭互設具有官方性質的代表處，彷彿又是從天上掉下來的禮物。然而熟悉國際政治者皆知，索馬利蘭「獨立」建國跟英、義列強殖民北非的歷史遺緒，以及1991年索馬利亞內戰的族群衝突有著密切關係。儘管索馬利蘭自外於索馬利亞獨自行使統治權已達29年，但她在國際社會中是否為主權獨立的「國家」，仍大有問題。即便索馬利蘭和世界上超過12國有官方代表關係，像是英國、比利時、瑞典、衣索比亞、迦納等，但沒有任何國家正式承認索馬利蘭是一個主權獨立國家。

對比我國還能獲得15個國家的正式承認，索馬利蘭的國際地位尚且不如，台灣急著當第一個向索馬利蘭表態承認的國家，或許真如大陸外交部所言「病急亂投醫」一般，主因是蔡英文執政下面臨0建交、7斷交的外交赤字窘境，因此試圖以「無招勝有招」的阿Q手法，糊弄多數不了解國際現實的台灣民眾。

然而後遺症卻也顯而易見，索馬利亞總統府立即發表聲明，譴責台灣破壞該國主權和領土完整。更長遠而言，台灣因承認索馬利蘭如同支持全球分離主義運動，而與難以實現獨立的蘇格蘭、魁北克、巴斯克、庫德族等相呼應，未來勢必在國際社會中更加孤立與邊緣化。

面對長久以來的外交困境，蔡政府上台後即採取「聯美制中」的策略，卻因為在台美中三角博弈中過度傾向美方而使得兩岸的對立激化，連帶地造成對岸報復性的外交進擊，而我邦交國也在4年內迅即銳減。我方因應之道不應只運用取巧的戰術來施行突擊，以獲取小勝小利，其於大局毫無助益，也可能產生對自己不利的後遺症。根本做法應是正視國際政治的結構性因素，在大國博弈中維持與各方的平衡關係，避免雞蛋全放在一個籃子內。

（作者為台灣對外關係研究暨發展協會祕書長）