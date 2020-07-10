遏制中國已成為美國兩黨共識，中美關係長期看壞，兩岸關係也愈鬧愈僵。美國趁勢把台灣當成對付中國的王牌，再回過頭賣武器給台灣，兩頭賺好處，兩岸卻跟著團團轉。

民進黨政府固然對「現在台美關係是史上最好」頗為自得，對白宮與國會支持台灣也非常感謝，但對美國極端保守派「過火的愛」，難免感覺毛毛的，一些軍售案來得突然，亦非急需，卻造成沉重的預算壓力，怕吃不消。

尤其美國出賣朋友的紀錄班班可考，近如阿富汗，說撤軍就撤軍；稍遠與中華民國斷交，當天深夜到當時總統蔣經國的官邸叫醒通知，更遠在1948年就放棄中華民國，把領事館留在大陸準備和中共建交。民進黨豈能不擔心，哪一天美國定會恢復與中國交往的政策。

民進黨還是有清醒的人，深知不能和大陸對抗到底，必須想辦法改善兩岸關係，卻被美國卡住，動彈不得。

糟糕的是，大陸因為台灣太過依賴美國，跟著美國對付大陸，認為台灣背叛民族，批評民進黨政府「倚美謀獨」，兩岸關係一旦定調「敵我關係」，就會失去和平統一的基礎，兩岸軍事衝突恐怕就不是風險問題，而是何時發生的問題。

不過，台北上海雙城論壇決定採視訊方式繼續舉辦，柯文哲市長認同「兩岸一家親」，但他出身綠營，團隊許多人來自綠營，論壇續辦代表大陸願意聽「綠營的聲音」，這是一個正面的訊號。

台灣自我認同程度高，但多數不支持台獨，希望維持現狀，這個結構至今未變，兩岸和平發展仍然可以期待，北京真的應該聽聽綠營的想法，從對話中建立共識。