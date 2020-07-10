高鐵董事長江耀宗爆出假減薪爭議。（本報資料照片）

儘管「改革」的口號喊得震天價響，把台灣年輕世代矇得昏頭昏腦，但蔡英文政府的政治及官箴風氣還是脫離不了陳水扁當政時的那片汙水。

隨著台灣高鐵董座江耀宗被指「假減薪」，總統府祕書長蘇嘉全外甥、唐榮總經理張仲傑，將公司某些生意交給妻兒承接的糗事爆發，筆者眼前浮現了陳水扁牽著蔡英文的手一起下台的影像。

江耀宗和張仲傑的事件，骨子裡的DNA相同，表現於外的官箴觀感則相異。認真說起來，張仲傑把公司一些生意交給自家人做，是吃相難看，但就整個政府體制的傷害度來說，江耀宗的「假減薪」事件比較嚴重。

高鐵是個事業體相當龐大的公司，董事長應該拿多少薪水，如果拿一般上市大公司來比，月領70萬，甚至百萬，也沒什麼好驚奇的。但上市大公司的董事長領高薪靠的不單是能力，最主要是自己多金，擁有大股權，講話大聲的實力。至於公股占大多數的高鐵，董事長是官派，任何人要想爭得這個董座的位子，能力及專業雖然要有，但最重要的是必須在政治意識及門派能受到當權者青睞。

既然董事長的位子薪水超高，又是官派，那包括高鐵在內的國營事業董事長、總經理等位子自然都是執政黨內各派勢力眼中的肥肉，也因此，這次江耀宗被掀「假減薪」，我判斷，不是民進黨內有人要把這個董座的薪水「真的減少」，而是看不得江耀宗「位子占太久，不讓別人吃」。

至於張仲傑被檢舉就不只是位子占太久，或者不讓別人吃這麼簡單，而是他的吃相搞到肥水不落外人田，自家人獨吃。說來，張在唐榮工作也不是一、兩年，更不是空降官二代，他自應懂得什麼叫利益衝突迴避。而且陳水扁、吳淑珍一家的貪腐事例還鮮明在目。張當然應該知道，他管理的公司無論在採購或發包上，家人都不能沾邊。但沒想到，他涉嫌把唐榮員工旅遊及教育訓練活動交給次子的旅行社承攬，又讓長子的公司參與唐榮的採購標案，就連員工制服採購，江的妻子也插一腳。

說實在的，搞員工旅遊、制服採購之類的能把多少利益轉給家人，若說來給高鐵董事長聽，還真會被笑掉人家大牙，笑說他沒見過市面。張仲傑今天最糟糕的是，他搞不清楚這麼做的「吃相」，社會評價有多難看，居然還敢拿國民黨惡意抹黑、栽贓來說事。

我建議民進黨派系大老，把陳水扁一家貪腐案件的新聞或資料找出來，開個研讀大會，免得幾年後，民進黨政府再步上陳水扁的後塵，帶著他們一起下台一鞠躬，再見了。

（作者為資深媒體人）