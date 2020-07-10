繼三倍券之後，農委會9日宣布將發放500萬張的農遊券加碼振興，隨即文化部、客委會及教育部亦相繼推出優惠，準備共同活絡因疫情而受衝擊的國內旅遊及消費市場。然而就在同一天，行政院長蘇貞昌也責成所轄部會，盤點各產業受創情況，準備釋出「紓困3.0」，顯然景氣前景不如表面熱絡，否則怎需追加預算2千億元救經濟。只是撒幣印製巨量的優惠券，真能免去業者裁員、賣飯店的窘境嗎？

2020年初，新冠肺炎席捲全球，世界各地陸續封城，導致百業蕭條，台股從11500點摔落至8500點。不過在疫情趨緩之後，加上紓困及振興三倍券的支撐，近期股市已重回萬點。看似景氣回春，但從台灣綜合研究院最新公布的經濟成長預測值居然下修至1.55%，比主計總處估算的1.67%還要悲觀，可知實情絕非如新聞報導，各景區呈現報復性出遊及搶購人潮之景況。不然怎有商仲業者爆料南台灣已有逾50家飯店急著求售，也難怪部會間有「萬券齊發」之情形。

紓困固然可救急，但由政府一說紓困3.0有譜了，立時就有經營超過30年的五福旅行社宣布裁員20%，而機械公會亦公開指出工具機出口成長變衰退的事實，顯示蔡政府之前的兆元紓困與貸款不僅增加基層行政負荷，更沒有發揮預期為業者止血之效能。正如網路對三倍券使用所進行的調查，有近7成的民眾只想拿三倍券去買日常用品，或支付交通費，仍屬於替代性消費，並無官員口中的外溢成效。

當局自詡防疫有成、紓困有方，但現實似乎沒有想像的好，問題在於紓困側重貸款、補助且緩不濟急，同時旅遊振興側重內需，而振興券的配套設計也不夠體貼。以振興券的配套來說，就像桃園市長鄭文燦打臉該市農業局的抽獎景氣刺激方案一樣，因為不會有人為了抽獎而去旅遊，如此難以刺激增加旅遊人次。再說這些農遊券、客庄旅遊券或藝Ｆｕｎ券都須上網登陸，對於老年人不甚方便，何況金額未超過千元還有使用限制，不夠吸引人。

政府推出的紓困方案百百種，但對於業者的挹助大多是員工薪資補貼或貸款，充其量是度小月。由於國外第二波疫情再起，製造業面臨的壓力從起初的斷鏈缺料變缺單，撐不下去的廠商只得斷尾求生，一切又重回原點。所以當局應反思每回遇及景氣衰退，是否只有補貼企業一途，還是該改弦更張，讓「補貼」產生改善營運的功能，諸如協助業者發展電子商務拓增客源。

蔡政府以振興三倍券積極與馬政府時期的消費券做區隔，在看似萬券齊發的情況下，其實印製這麼多種的優惠券不僅不環保，而且浪費公帑。何況紓困績效也沒有超越前人，不如老老實實的發現金，嘉惠所有的人。

（作者為國家政策研究基金會研究員）