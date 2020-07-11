7月10日首爾市長朴元淳自殺事件不僅讓韓國人驚訝，該醜聞也傳布至全世界。主要原因是，近來南韓各家民調公司針對2022年3月舉行的總統選舉民調，參選人名單中總是少不了朴元淳。

提起朴元淳，韓國人都知道他曾是專門保護女性人權的律師，也是敢向政府提出批評的市民團體運動家。2011年首次參加首爾市長補選成功後，連任3次市長長達近10年，創下歷任市長在任時間最久的紀錄。如果依循首爾市長出身的前總統李明博的前例，下屆總統很可能就是朴元淳。

世事難料。8日，朴元淳的前女祕書向首爾地方警察廳告發自2017年起遭朴元淳長期性騷擾，並提出具體證據，包括兩人間的文字傳訊及照片等，警方立即展開偵訊至9日凌晨。警方雖未傳訊朴元淳到案說明，但是此事朴元淳已從首爾市政府幕僚獲得口頭報告。

警察廳的「火速」處理疑點頗多。朴元淳死亡前留下遺書，但遺書中並未提及性騷擾一事，因此，警方無法釐清真相，只能不起訴結案。不巧，10日支持朴元淳參選總統的一位出版社負責人出了一本書叫《踩死朴元淳》，指出執政黨正在搞政治內鬥，有意要把朴元淳拉下。

逼使朴元淳選擇自盡的原因是因性騷擾羞於見人？還是政治幕後有黑手操作？恐怕短時間內無法得到真相。惟從朴元淳事件反映的南韓政治、社會現象，頗多與蔡政府執政類似。

第一、掌權者的無所不為。掌權勢的人總認為自己是支配者，老百姓是被支配者，平民應該事事聽從政府。第二、公私不分明。「我」與「他」的關係分不清，但只要有利益可以一家人全包全吃。第三、手段與目的合理化。有權有勢的人，為了美化自己的醜聞，不擇手段與目的。第四、不分善與惡。政治不分正義與不義，社會也隨著分不清真實與虛偽。第五、權力傲慢。對自己的權位過度評價，忘掉幾年後也要回到自然人的位置。

此刻，最緊張的是文在寅總統及其執政黨。民主黨代表李海瓚要求所屬國會議員與黨員對朴元淳死亡一事不作任何評論，以免影響明年4月首爾與釜山市長補選，以及後年3月的總統選舉。目前看來，民主黨非常不樂觀。

南韓選民不了解，為何文在寅執政3年來，忠南知事安熙正、釜山市長吳巨敦及朴元淳性騷擾醜聞不斷。尤其，近日來，為阻止檢方偵辦文在寅與幕僚的官商勾結案，法務部長秋美愛和檢察總長尹錫悅間的鬥爭，讓選民重新評價「民主、法治及正義使徒」自居的文在寅。

（作者係韓國昌信大學榮譽教授）