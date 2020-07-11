蔡政府自執政以來，諸所措施皆頗滋異議，最令人詬病的，無疑就是「任人唯親，酬庸棄賢」，坐享高位者，攀親託故，廣植親信，滿朝皆是一批批從龍附翼的綠巨人，故陳菊北上，「高雄幫」則堂皇入主中央部會；華航易人，則公股子公司，一掛皆為綠粽子，無論是親朋好友、舊日部屬，凡是綠色立場堅定者，莫不可因沾親帶故，而獲享肥缺厚祿；尤有甚者，連政府標案，亦隱然操掌權柄，唯「綠」是視，湯湯水水，利益均霑。整個台灣，從上到下，無不「綠滿窗前草難除」，「下品無綠族，上品無寒門」，簡直比過去的門閥制度的吃相還要難看。其中「大港開唱」、「投石幫推」，正是最近讓人痛心疾首的例子。

「大港開唱」的低俗，早就屢經許多憂心忡忡的家長、老師提出抗議，但因民進黨刻意以此媚俗的手段拉攏年輕選票，故屢屢怙惡而不悛，高雄市補選市長候選人陳其邁，更主張恢復。此一「恢復」，大可玩味，韓國瑜任市長之時，「大港開唱」連申請都不敢申請，又不是被打壓的，何「恢復」之有？其所謂的「恢復」，說穿了不過就是「恢復特權」而已，這點，我們可以從「大港開唱」歷來年所獲得的5000萬之多的補助經費，而且都是以專案處理的方式進行，可見其背後所牽涉到的利益有多麼驚人了。而主其事者，誰所共知，就是綠營外圍的小綠林昶佐，如果不是憑藉著其與綠營密切的關係，而又是立委的身分，豈有可能如此「圍標」成功？

「投石」、「幫推」的數額與案件更為驚人，4年內接下政府標案達34件、總金額8000多萬，從林錦昌與李厚慶兩人的深綠背景，以及蔡英文在總統大選時59案的委託中，當然不難察知其「相輔相成」、「利益分瓜」的關係，投石問路既已有效，則相互幫推，亦正在不言而可喻中了。我們很難相信，單一個機構可以如予取予求般的屢獲標案，其間不會有若何的暗盤與貓膩，尤其是其中的相關評議委員，居然還可以是全不避嫌的「自家人」，這不僅是量身打造，幾乎可以說是「通同舞弊」了。

可蔡政府居然還能振振有詞，以這些標案都是有既定的法律程序為理由，全然不認為其中有可議之處，其將國庫等同於私庫的心態，更可謂是肆無忌憚了。大權在握的蔡政府，以權限獨厚於「過去的親信」，「現在的密友」，難道還不是輕而易舉的事嗎？

只可惜，台灣人民從血汗中榨擠而出的納稅錢，就儼然變成民進黨及其外圍團體源源不絕的提款機了。面對如此公然且猖狂的劫掠行為，台灣人民，你還能忍受嗎？

（作者為國立台灣師範大學教授）