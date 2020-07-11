中共領導人這幾年言必稱 「百年未有之大變局」。這大變局中最大的變數毫無疑問就是中美關係。40年來中國大陸固然發生了翻天覆地的變化，但變化更大的卻是美國。自川普上台以來，美國快速從正氣凜然、慷慨大方的自由國際秩序的標竿，蛻變為我行我素、自私自利的逆全球化禍首。在對大陸的關係上，美國處處針鋒相對；在對台關係上，美國看似關愛備至，實則讓台灣險象環生。對於美國的頻頻暴走，兩岸都不得不防。

大陸國務委員兼外長王毅最近在一個公開場合痛批美國「在全世界近乎瘋狂地圍追堵截中國、毫無底線地造謠汙衊中國、肆無忌憚地干涉中國內政。」他還形容「當前美國的對華政策基於缺乏事實依據的戰略誤判，充滿情緒化的宣洩和麥卡錫式的偏執。美方對中國的無端猜忌已經到了杯弓蛇影、草木皆兵的地步。」

不僅如此，美國還不遺餘力挑撥中國與周邊國家關係。前不久中印爆發邊境衝突後，美國國會下設的美中經濟與安全審查委員會發表報告，一方面指責習近平上台後中國對印政策愈發強硬，另一方面聲稱中國懼怕印度與美國及其盟友越走越近，這次邊境衝突就是中國在警告印度不得與美國勾肩搭背。在中印雙方努力緩和邊境局勢之際，美方出台這樣的報告簡直是唯恐天下不亂。

民進黨政府上台後實施對美 「一邊倒」政策，但也被美國坑得很慘。當美國主導的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）和大陸力推的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的談判同時如火如荼進行時，台灣選擇押寶TPP，並期待未來在美國支持下加入TPP。結果川普上台後第一把火就是退出TPP，台灣只能默默願賭服輸。不僅TPP成了泡影，加入RCEP也希望渺茫。

美國正式決定退出世界衛生組織（WHO）也是如此。今年世衛大會前夕，美國大張旗鼓為台灣站台，擺出誓死力挺台灣參加WHA乃至WHO的架勢。然而，美國除喊話和影響一些國家支持台灣加入國際組織外，並未給予太多實際支持。美國甚至不願帶頭提案支持台灣重返WHA。在民進黨緊隨美國抹黑大陸抗疫努力，不惜得罪WHO祕書長譚德塞後，美國居然準備從WHO溜之大吉，只留下台灣猝不及防。

如果說美國在支持台灣國際參與問題上出爾反爾只是讓台灣感到些許尷尬，那麼美國在軍事上的冒險則可能將台灣推入火坑。無論是加大對台軍售，還是軍機飛越台灣領空，抑或證實美台聯合軍演，都是把台灣作為向大陸示威的工具，都在刺激大陸最敏感的神經。

據大陸媒體報導，近期美軍艦機頻繁在台海一帶活動，美軍在台海大搖大擺，如入無人之境看似給台灣吃了顆定心丸，實際上是不負責任地挑釁和激怒大陸。如果解放軍展開對等反制，美軍可以拍拍屁股跑路，最終提心吊膽的還是台灣。

現在的美國連基本的臉面都不要了，唯利是圖，不擇手段。美國處處刁難大陸，利用台灣，時時挑撥兩岸關係，兩岸人民都要防火防盜防美國。