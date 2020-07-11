民進黨將召開全代會改組權力核心，今年中執委及中常委選舉外弛內張，宛若爆炸前的蒸氣鍋。民進黨以派系起家，派系的活動與鬥爭比黨的歷史更早，派系利益高於黨、高於國的邏輯，成為民進黨權力運作的硬道理。派系如同軍團，有綿密的組織與戰鬥力，平時吸取資源、擴張實力，選舉時供應人才與論述，為黨戰鬥，成為民進黨茁壯強盛，能征善戰的關鍵原因。然而，凝聚團結、利益至上的派系文化，也造成民進黨對權力貪婪、對國家資源爭奪的問題。

蔡總統深諳此理，2016上任後與派系保持距離，任命無黨籍林全為閣揆，組成以學者專家與社運人士為主軸的內閣。但林全內閣支持度下滑，蔡選擇與派系妥協，改任命賴清德組閣。賴揆大量啟用派系人士進入政府和公營單位，政治正確取代文官中立，文官體制弱化，派系爭權奪利醜態百出，成為2018年民進黨大敗的主因。

放縱派系終將侵蝕執政

2020大選勝利並非民進黨改革，而是反中操作成功，掩蓋了民進黨派系文化對國家造成的傷害。事實上蘇貞昌內閣派系利益優先的權力運作模式，更甚於賴內閣，內政部長徐國勇、交通部長林佳龍是其中最典型的例子。

徐國勇為派系安插人事，與警政署長爭奪高階警官任命權，竟送辦警政署長，林佳龍大量安插派系親信，政策更是屢屢出包，補助大撒幣、端午塞車究責民眾、稱旅行社倒閉潮是「沒有競爭力的業者退場」，不食人間煙火莫過於此，但兩人官位仍然穩固。因為他們上位靠的不是專業能力和對國家的貢獻，而是派系平衡的考量。

這其實道出蔡政府治國的大問題，也就是把派系平衡作為穩固權力的邏輯，放縱派系爭權奪利，最終將侵蝕民進黨的執政成效，甚至可能養虎為患，埋下貪瀆大案地雷。總統的執政成效，不可能成就於對派系的妥協，而在於清廉執政，並能福澤利民。

蔡總統甫獲817萬高票肯定，正在享受蜜月期，新冠疫情威脅下，更獲得「疫情保護傘」，處於權力顛峰，當有能力制止派系惡鬥、進而端正派系文化。民進黨今年權力改組，從縣市黨部選舉開始就亂象百出。台北市黨部主委選舉因湧言會和綠色友誼連線搶得太兇，黑函盡出，相互指控，民進黨中央斷然暫停選舉，至今沒有恢復，顯見蔡主席注意到派系鬥爭問題，且有心遏阻。

中央層級的改選在台北市黨部選舉暫停後，檯面上顯得平靜許多，但明眼人都知道，競爭極為激烈，社會尤其關注民進黨內一個擁有媒體集團的新興派系，已在基層選舉展現強大實力，中央層級改選更是雄心萬丈。如果這個派系坐大，不但是對民進黨「黨政軍撤出媒體」主張的莫大諷刺，此媒體集團與地方政府的利益交換，更將重挫民進黨的清廉形象。

蔡主席不能只在派系傷害黨的時候出手制止，當派系已經或即將損及國家利益，更不能視而不見。只顧黨內權力的鞏固，卻忽略民生福祉，將導致2018大敗再現。親綠的台灣民意基金會最近的民調，蔡總統聲望仍處於高峰，卻在一個月內下降了10.5個百分點，反對者暴增16.3個百分點，蔡總統須審慎面對民意支持度降低現象。

放縱派系終將侵蝕執政

馬英九執政時期，仰仗高民意支持，不願意與黨內派系菁英往來，最終黨內離心離德，成為執政末期威望崩盤的關鍵原因；若蔡總統高度重視黨內派系菁英，卻忽視民意反彈與國家治理能力下降隱患，將是矯枉過正，同樣會成為嚴重問題。

派系運作邏輯是爭權力、得天下，而不是治國家、穩社稷，向派系妥協固然可以讓黨主席權力高枕無憂，也可以獲得選舉利益，卻將造成總統的國家治理效能弱化、民生經濟疲憊問題。治理能力弱化是台灣30年來的宿疾，讓台灣經濟成長率每10年下降一個層級，20年前約在5%，10年前約在3%，如今只能求保1%。

蔡總統已進入第二任期，再無連任壓力，權力高峰之時，大可擺脫派系綁架施政的問題，在穩固黨內權力與追求人民利益福祉間找到最佳平衡點。放下派系，擁抱人民，才能點亮台灣。一味滿足派系的胃口，對其委曲求全，反噬的將是台灣人民。