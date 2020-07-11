國防部證實，美國政府決定售我愛國者三型飛彈重新認證的設備與技術，約182.71億元，這是川普政府的第7次對台軍售，也是今年繼5月批准售我18枚重型魚雷之後的第2次軍售案，在美台軍售史中實屬罕見。美方人士說，美國正落實「對台軍售常態化」。

大陸官媒《環球時報》隨即以社評〈為防台海擦槍走火，美台請悠著點〉回應，稱美國對台軍售是破壞「一中原則」的表現，也是美國對北京傳遞它試圖主導台灣問題的態度，警告美台應採取行動為台海局勢降溫，否則「就等著擦槍走火在某一天突然到來吧」。文章固然十足恫嚇之意，但也不是無的放矢。

川普為了競選連任，不斷堆高「反中」籌碼，和拜登一起飆車。《香港國安法》讓中美進行一場短兵相接的肉搏戰，川普繼續就台海議題飆高反中的敵意螺旋，台灣無疑成為川普手中一張王牌。美台之間有許多動作，例如聯合網路攻防軍演、特戰聯訓，政治上更是放話不斷，還有人提出川普訪台以及台美建交的建議，對大陸充滿挑釁。

儘管中美之間都知道「鬥而不破」是必須謹守的防線，但是川普性格暴衝，誰也不知道他會出什麼招。美國社會的整體氣氛也跟著反中，眾院外委會共和黨議員麥考爾近日揚言，對大陸「最嚴厲的懲罰措施就是承認台灣作為一個獨立國家的合法性」，這種「詛咒別人死」的言論，受到最嚴厲懲罰的應該是台灣吧！

香港的例子可以看出大陸捍衛「主權」的意志，也展現排除外國勢力介入的力道。國際危機組織最近將台海列為「政治安全情勢重大惡化地區」。台灣的確要注意這種有意無意的擦槍走火，不要跟著玩火。