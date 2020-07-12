這兩個人為什麼要排擠他呢？據說，高力士因為李白讓他脫靴子，侮辱了他；而楊玉環則是因為李白寫《清平調》，把她比成趙飛燕，她也認為受到侮辱。所以，兩個人就在玄宗面前說李白的壞話，不讓李白升官。李白面對這個情況，只好辭職。是不是呢？

沒有人真正進讒言

我們先來看看所謂的高力士脫靴事件。李白讓高力士脫靴的最早記載是唐代筆記小說《酉陽雜俎》：「李白名播海內，玄宗於便殿召見，神氣高朗，軒軒若霞舉。上不覺忘萬乘之尊，因命納履。白遂展足與高力士，曰：『去靴！』力士失勢，遽為脫之。」這個故事講得活靈活現，戲曲、小說反覆宣傳，逐漸無人不知、無人不曉。如果真有此事，高力士生氣也是理所當然。可是，這個故事有幾個重大疑點。第一，李白最喜歡宣傳自己的傲岸情懷，如果曾經讓高力士脫靴的話，他肯定在詩文之中提到。但是現在翻遍李白的詩歌，我們也沒看見任何蛛絲馬跡。這豈不是不太正常嗎？第二，高力士是正三品的左監門衛大將軍，玄宗的心腹。玄宗不是說過「力士上直，吾寢乃安」嗎？如果李白敢羞辱高力士，恐怕玄宗就第一個不願意，怎麼還會想要提拔李白呢？第三，高力士這個人有政治眼光，為人謹慎謙虛，在當時口碑不錯。李白雖然傲岸，但是並不荒唐，他有什麼必要一定去得罪高力士呢？

那麼，撥開歷史迷霧，李白跟高力士之間關係的真相到底如何呢？我認為《唐左拾遺翰林學士李公新墓碑並序》中有一則記載比較靠譜：「他日，泛白蓮池，公不在宴，皇歡既洽，召公作序。時公已被酒於翰苑中，仍命高將軍扶以登舟，優寵如是。」玄宗召見，恰逢李白醉酒，怕李白掉進水裡，玄宗就命令高力士攙扶著他。在這條記載中，李白有天真之情，唐玄宗有憐才之心，高力士有順從之志，每個人的做法都合情合理，這恐怕才是兩人交往的真相。這樣看來，所謂李白讓高力士脫靴的說法並不可靠，肯定是唐後期宦官專權以後，人們為了表達對宦官的憤恨才編出來的故事。既然高力士沒有受過侮辱，說他排擠李白也就不成立了。

那麼楊貴妃因為李白寫「可憐飛燕倚新妝」而痛恨他是不是真的呢？也不是真的。因為楊貴妃並不會覺得把她比成趙飛燕有什麼不好。趙飛燕是漢成帝的皇后，因為美貌和擅長歌舞得寵，把楊貴妃比作她相當貼切，甚至還有點高攀的意思。另外，趙飛燕這個形象在唐朝還是相當正面的，就是大美女的代名詞，不像宋朝以後一說到趙飛燕就先想起紅顏禍水。既然如此，李白拿楊貴妃比趙飛燕，她高興還來不及，怎麼會懷恨在心呢？

那既然沒有人真正進讒言，為什麼李白還會辭職呢？我覺得，李白辭職的真正原因是無法實現政治理想。可能有人說，都讓他進翰林院了，怎麼會實現不了政治理想呢？要知道，唐朝翰林院本來是人才與雜流並處的地方。所謂人才，是指翰林學士，專門負責替皇帝起草詔書，因此政治地位非常重要。所謂雜流，是指翰林待詔，這個頭銜可就複雜了，有詩待詔、棋待詔、畫待詔，甚至是方術待詔，這些人的身分說白了就是天子弄臣，陪著皇帝玩的。李白到底是翰林學士還是翰林待詔呢？別看范傳正給他寫的墓碑上大書「翰林學士」，其實，據學者考證，李白就是一個翰林詩待詔。正因為他這種身分，所以寫詩讚美貴妃的事我們相信，給天子寫詔書我們就不信了，因為草詔是翰林學士的活兒，不是翰林待詔的活兒。李白就任翰林待詔期間，玄宗確實是看好他，但是，只是把他當成一個詩人，而不是大臣。可是，李白是抱著「濟蒼生、安黎元」的政治理想來到翰林院的，怎麼能接受這種弄臣的生活呢？那麼，當李白毅然辭職的時候，唐玄宗究竟是怎樣一個態度呢？

李白提辭職 玄宗立馬批

李白提出辭職，唐玄宗馬上批准。玄宗為什麼不挽留他呢？很簡單，還是因為李白翰林待詔的身分。他不是一個不可或缺的大臣，而不過是一個陪皇帝寫詩的弄臣。有他在身邊固然風雅，但是，沒有也無所謂。另外，李白的性格也不適合待在皇帝身邊。為什麼呢？他太喜歡喝酒了。李白喜歡喝酒是出了名的。按照他自己的說法是「三百六十日，日日醉如泥」。特別是到了長安後，結交一幫酒友，喝酒就更沒有節制。他的這幫酒友是誰呢？詩人杜甫給他們總結一下，叫做「飲中八仙」。像我們熟悉的詩人賀知章、草聖張旭都榜上有名。在杜甫的筆下，這八位酒仙喝酒各有特點，李白是什麼特點呢？杜甫說：「李白一鬥詩百篇，長安市上酒家眠。天子呼來不上船，自稱臣是酒中仙。」玄宗召見李白，李白總是醉醺醺的。按照《松窗錄》的說法，即使是寫《清平調》那次，李白也不清醒。還是李龜年拿涼水澆他的頭，把他澆醒，才完成玄宗的任務。這樣的事一次、兩次是浪漫，再多不就是怠工了嗎？

另外，人喝了酒就管不住自己的舌頭，萬一把大內密事到處亂說怎麼辦？當年，西漢的大臣孔光回到家裡，家人問他皇帝的溫室都種什麼樹，孔光都裝聾作啞，這才是皇帝身邊工作人員應有的風範。但是李白這樣的酒仙，可沒有這樣的保密精神。如果把大內密事到處亂說，這不是很危險的嗎？所以，他一提出辭呈，玄宗馬上順水推舟，答應了。不過，玄宗雖然批准李白辭職，可不是簡簡單單地讓李白走人，而是賜金還山，賞李白一大筆錢，讓他繼續過求仙學道的神仙生活去了。從這一點看，唐玄宗做的也算瀟灑大方、風度翩翩。詩人辭職，辭出風骨；天子賜金，賜出溫情，也算是最體面的收場了。這一時間，距離李白進入翰林院，還不到三年。（待續）