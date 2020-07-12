南韓首爾市長朴元淳前一天還公開露面侃侃而談，隔日就以極端方式留下遺書，獨自結束人生。此前，他的一位女性前祕書才剛剛報警，指控市長性騷擾兩年多，不僅手機發送挑逗性留言，甚至傳送市長自己只穿內褲的私密照。

一邊是公眾形象極佳、備受稱讚的「政治家」，另一邊則是情慾難抑、近身失態的「熟齡男」，公私之間的界線眼看著就要被曝光，長年苦心經營的正義氣派形象就此破裂在即，朴元淳遺書裡的悔恨道歉，乃至放棄一切決意自殺，並沒有真能杜絕悠悠之口。

政治人物受到私人情慾的牽累，小規模的也同時發生在台灣中部的政治圈，離婚單身且單親的一位英俊官員，被交往過的女性指控「周旋三女之間」。雜誌報導的內容明顯一齣「情場毀滅劇」，當事人明知自己非正宮女友，寧可泛指官員有慾無情，就為了斬斷其政治生路，而即使法律上毫無過咎，男主角也果然速速辭職下台。

如果早知有一天，自己將成為眾所矚目的政治人物，面對那些曾經「私德幽微、情慾蠢動」的當下片刻，是不是能煞車忍下、躲過未來一劫？國內外此起彼落，即使台灣也幾乎每2、3個月就會來上一段政治人物的「緋聞不倫」，多數當事者在人聲鼎沸中形象破滅、黯然下台或者離開大眾視野。

政治領域備受矚目，但顯然並沒有抑制人性乃至情慾的流現。都說權力是春藥，事實上政治場域往往更具封閉性，男歡女愛的情燃火花以公潤私，甚至能夠隔離工作之外的婚姻家庭。過去的政治緋聞中，幾乎只有「男未婚、女未嫁」能夠抵得住狗仔偷拍與報導之後的目光潮浪，但倘若是有最常見的女方「因分手而指控」，遇上了自我毀滅的對象始終是政治人物的人生劫難。

相較於老一輩或過去的政壇，政治家有小三、小四或各路所謂「紅粉知己」堪稱比比皆是！不只是像柯建銘那般「正宮首肯、直接出雙入對且生兒育女」，風流倜儻如施明德幾十年來歷經無數女友，幾次婚姻也毫無爭議避諱。大抵早年的政治氛圍在反抗與革命中充滿「只有當下、沒有明天」的豪情壯烈，國父孫中山當年全球奔走，卻也到處留情又留種，愛上英雄的本身是賭局而非騙局，個人淒怨沒有存在的空間。

但如今媒體噴發，狗仔記者跟拍手段隱密又狠辣，若再加上「手機對話、留言截圖」，特別是一旦還有「親暱合照、私密視頻」不幸流出，對於政治人物的殺傷力早已不是過去「仰望政治權力一手遮天」的年代。面對日以繼夜的新聞反覆播出、政論節目訕笑諷刺，倘若還進一步事涉了婚外不倫、家庭欺騙，難以想像有多少人有足夠的內心力量去面對排山倒海的輿論壓力。

首爾市長朴元淳的自殺引來諸多惋惜，諷刺的是通常政壇的「正面形象破裂」引來無情批判，而原本形象不佳的政治人物反倒能在緋聞不倫中被見容不棄、安然無恙。首爾市長與上述台中官員都是苦心努力多年的「政壇善類」，一個汙點彷彿全盤皆墨，畢生付之東流。對比著從中央到地方無論官員民代，情慾事件簿上早已不夠謄寫的百千萬人，政治始終都是理直氣壯的遮蔽所依，是非彷彿不足掛齒，惡人彷彿更有作惡的權力，雖然諷刺，卻是現實。