行政院準備開後門給自己人，顯示的是在民進黨眼中，所謂的文官體制、行政中立是完全不值錢，同時更凸顯民進黨的短視近利。

行政院人事行政總處擬訂定「聘約人員人事條例」，建立國考公務員和聘約人員「兩軌制」，聘約人員若符合資格，進用滿3年後就能成為「準公務員」。藍委對此大加批判，諷刺這個是「口譯哥條款」，肥缺分好分滿，滿朝盡是「山寨版」。

德國社會學大師韋伯百年前就已詮釋文官體系的重要性，而二戰後創造出所謂經濟奇蹟的幾個國家，從日本到四小龍，到歐洲的德國等，成功的因素之一就是專業的官僚體系。

但民進黨重新執政後這幾年，對這套文官體系似乎相當厭惡，必欲去之而後快，不論是從部會安排的「監軍黨工」，到把三級機關單位首長改為「雙軌制」，說好聽是讓政府晉用人才管道更有彈性、更通暢，說難聽就是急於安排自己人卡位。這次要讓聘約人員滿3年就成為「準公務員」，無疑更是對文官體制的嚴重破壞。

這個「雙軌制」等於是讓原先透過考試、有一定獨立性與專業性的體制崩壞掉，未來只要顏色對、跟對人，甚至單純拍馬逢迎，不必有啥專業，都能藉著這個雙軌制變成「準公務員」。未來類似蘇嘉全外甥張仲傑無經營管理的訓練與經驗，卻能當上唐榮總經理，而且毫不客氣用妻子、大兒子與二兒子分別承攬公司採購的「奇特現象」，應該會更常見。

綠營這種做法，對國家而言，當然是破壞體制，無利可談；對綠營本身而言，現在為了方便安排自己人作此修改，但綠營不會永遠執政，未來其他執政者也如法炮製，結果就是官僚體系充滿著不專業、靠政治關係進來的「準公務員」，其惡劣影響無以復加。