2012年5月20日南京大學建校110周年。南大前身是在台復校的中央大學，抗戰時期的中大，因《未秧歌》成傳奇。為紀念建校，當年南大戲文系大三學生溫方伊創作了劇本《蔣公的面子》，沒想到公演後竟膾炙人口，直到8年後的今天，仍不時有人提起，緬懷背後「知識分子良心」應是主因。

大陸過去曾興起一股「民國熱」，不僅歷史學家成「民國控」，年輕學子、普羅大眾也嚮往民國年代的「小清新」。但欣賞長袍馬掛、中山裝、連衣裙背後，更主要是鑒古知今，加上胡錦濤當政後期大陸矯正了兩岸史觀，客觀看待國共戰事與兩蔣，《蔣公的面子》才有了今天的生機。

故事和過去南大流傳的段子有關。1943年蔣介石任中大校長時，請中文系陳中凡、胡小石等3教授吃年夜飯。去或不去，成了擺在教授面前的問題。陳中凡、胡小石都是文學大家，前者完成首部《中國文學批評史》，後者更是研究甲骨文文法先軀，著作等身。

為考證真實性，90後的溫方伊翻遍南大圖書館文獻，查閱《南大逸聞》等書刊，仍找不到傳聞始末，於是鄭重其事拜訪了年逾八旬、南大前副校長的師公董健，只得到了答案3個字─不知道。正是這答案讓溫方伊豁然開朗，何不創造一齣？

劇本就這麼展開了。追求精神自由與學術獨立的時任道教授，絕不赴蔣介石宴，但因抗戰導致珍藏書籍留在桂林，想藉赴宴得蔣協助；長袍馬掛的夏小山教授是中立派，喜歡美食卻對政治沒興趣，但為了一道火腿燒豆腐猶豫不決；卞從周長期附和體制，想赴宴卻又擔心被同僚斥為諂媚，擺出不赴宴的姿態。

沒想到簡單劇本，在校內竟加演了30場，隨後公演及全國巡演場場爆滿，還遠赴美國演出，連導演呂效平都說「上帝真厚愛我們！」

這是溫方伊習作，但重點顯然不在誰寫或誰導，而是碰觸了兩個禁忌─蔣公和知識分子良心。前者在當代是威權象徵，後者則於威權背後隱隱沉浮，兩者卻在社會汲取良知的年代中碰撞出火花，就像導演呂效平所說，「把靈魂放在火上烤」。不管蔣公的面子有多大，也不管赴不赴宴，如同當年蔣接任中大校長時，老師不買帳、學生不夾道歡迎一樣，表現的都是一種風骨，自由精神和良心。

歷史常帶來反諷。蔣公當年雖專制獨裁，知識分子卻依然保有初心。如今社會開放自由，知識分子的良心卻早被利益、派系汙染毀棄了。北大法學教授江平說，知識分子的底線就是不要昧著良心說話，這對現在的兩岸仍帶來一定的啟發。