大陸晶圓代工廠商中芯國際本月將在上海科創板上市，肩負突破美國封鎖、力求自給自足的期待，中芯香港股價大漲，不過，中芯能否達到期待，恐怕要以10年為單位觀察。

隨著美國對大陸通信設備巨頭華為施加更大壓力，台積電也受到壓力，必須到美國設廠，大陸提高半導體自給自足程度，時間壓力越來越大。

2014年大陸成立國家積體電路產業投資基金，到2019年完成了1400億元人民幣的投資。接著成立第二期基金，從2020年開始投資。

中芯國際本月在科創板上市，融資金額可達500億元人民幣，其中戰略投資者包括了國家積體電路產業投資基金。中芯國際創立於2000年，是大陸規模最大、技術最先進的晶片製造企業，此次中芯國際希望獲得長期資金，以和對手台積電及三星電子競爭。中芯國際執行長梁孟松原本任職於台積電，後跳槽三星電子，再轉投中芯國際。梁孟松擔任執行長後已有效提升中芯國際的良率和製程。

中芯國際此次科創板IPO規模龐大，投資者興奮之情與日俱增，其在香港上市的股票價格大漲，1個月漲幅逾倍。未來中芯國際在科創板上市之後，能否藉由募得大量資金而提高製程研發速度，將是真正的考驗。

資本市場喜歡炒短線，但是產業發展有它的規律性，晶片是異常複雜的系統，技術必須要一步一腳印打造而成，門檻高，有其艱難性，不能著急。

台積電是半導體製程領先者，三星日前宣布120億美金的「10年投資計畫」，希望打敗台積電。中芯國際的技術與規模落後聯電，目前仍處在第3領先群。半導體的發展是要以10年為單位，才比較容易見著成效，砸錢只是第一步，還要耐得住孤獨，才能把產業做起來。