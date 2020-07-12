全球新冠疫情更惡化，對經濟活動的衝擊並未舒緩，在經濟仍處低潮、前景能見度亦低的情況下，不少國家的股市卻展現強勢上漲格局，台股上周站上30年來新高，但各國政府負債直線上升，未來全球乃至台灣可能要面對一個所得差距更大、政府更難有力量以社會安全體系支持中低階層的生活。

今年全球經濟將衰退3到5%，歐美更會衰退5到10%不等，注定負成長局面，過去能維持6%以上成長率的大陸今年將只有1%多的成長。各界已有共識，今年是上世紀30年代大蕭條後經濟表現最差的一年，情況比2008年全球金融海嘯還差。

股市表現卻相對強勢，完全違背「股市是經濟櫥窗」的老話。美股歷經3、4月的重挫後，現在已「收復失土」，代表科技類股的那斯達克指數再創新高；陸股也強勢上漲，台股漲破1萬2000點。相較於金融海嘯時期，美股腰斬跌到7000多點左右，台股從9000多點跌破4000點關卡，這次股市走勢明顯與經濟情勢背道，原因就是各國央行祭出超低利率、甚至零利率，同時也為市場挹注大量的流動性與資金，因此是資金行情帶動股市行情。

這種以低利、充沛流動性資金支持市場的做法是近年各國央行的主流政策，特別是在金融海嘯後，全球主要央行將利率降至零到負利率之外，也大推特推所謂的QE（量化寬鬆），其思維是支持股市就能保有財富效果，讓企業繼續運作，最後對經濟及一般民眾（就業者）都會有好處。

不過，惡果與後遺症也非常明顯：拉大所得差距，惡化階級流動，因而引發「占領華爾街運動」，甚至各國民粹勢力抬頭，類似美英的川普、強森成為總統、首相，英國的脫歐都與此相關。而這次疫情歐美國家第2季經濟預估衰退幅度高達兩位數，失業率超過10%，股市表現卻強勢無比，受惠者又將是少數高資產、高所得的少數人，所得差距又將進一步拉大。

所得差距拉大不僅對社會公平造成挑戰，也影響經濟的成長力道。全球經濟表現最好、被稱為「黃金年代」，是在上世紀戰後到70年代，當時各國所得差距較小、經濟成長較高。但80年代後，美國雷根與英國柴契爾夫人上台，讓全球轉向低稅率、小政府、民營化，自由化與鬆綁成為流行名詞。雷根把個人最高稅率從70%降到28%，英國幾乎所有公營事業都走上私有化、民營化。

這一套「供給面學派」的經濟政策也被稱為「新自由主義」經濟思維，不吝於藉著降稅、稅負優惠等嘉惠富人，認為富人受惠後會增加投資與消費，讓窮人也受惠終而全體民眾都能獲利，也有人稱此為「滴漏式經濟」（或下滲經濟），經過30多年試驗，這套經濟政策已出現所得差距嚴重擴大的後遺症，川普上台後又推動大減稅，疫情也讓政府負債大增，未來所得差距必更惡化。

台灣的所得差距如根據官方公布的五等分法比較，最高級跟與最低級距的差距大致在6倍多，已較早年的4、5倍惡化。若就財政部財稅中心資料，最高所得的5%對比於最低所得5%的倍數，1998年時只有32倍，2013年已飆到99倍，問題更顯嚴重。

蔡政府上台後口說「要幫助年輕人」，實際政策卻不少反其道而行。例如為高所得者量身訂作的稅改，大幅降低股利所得稅率，為海外富人與台商訂出回台資金租稅大赦，拿國庫的錢去補貼企業投資。這次疫情，政府提出的不少紓困也明顯浮濫，連台塑四寶都能領到19億元紓困金，台塑「不好意思」領才不去申請。

與此同時，國內失業率已上升，低薪困境依然不變，去年實質薪資仍是「倒退16年」，低薪族中又以年輕人為主；而曾讓一整個世代年輕人受創的高房價，過去5年雖然號稱是房市空頭市場，實際房價未下降多少，現在房價又再次蠢蠢欲動，蔡政府不少政策正是在有意無意間催動了房價。

疫情時代經濟將落入「平庸時代」，政府負債加重、所得差距拉大、年輕人陷低薪困境，政府若要有所作為，應揚棄新自由主義的思維與政策，讓高所得者繳更多稅，同時壓制可能再上揚的房價。這次紓困政策已隱含負所得稅的思維，未來是否實施負所得稅制，應開始評估思考。