台灣是民主國家有疑問嗎？台灣總統是全民普選一人一票選出，政府也經多次政黨輪替，不是標準的民主國家嗎？不但台灣自認是民主國家，美國「保衛」台灣最主要的理由也是維護民主普世價值，避免台灣落入中共專制統治。

一人一票就是檢驗民主的唯一標準？人民4年有一天行使投票權利，其他3年多任憑當選者宰割是民主嗎？民主是否有其他檢驗標準？台灣符合這些標準嗎？

台灣早期自由主義先趨、台灣民主的領航人殷海光教授在〈論科學與民主〉的文章中有以下一段今日讀之仍發人深省的文字：「科學研究重嘗試。政治尤需如此。在民主國邦，政策之施行，常富於彈性，行不通便趕快修正。而在極權暴政之下，提倡『硬幹』風氣，視『嘗試』為迂闊懦弱，不足顯示『政府』之權威。所以，遇事主張『大力推行』。政策之施行，多憑少數狂熱分子之幻想而制定。如果行之不通，那麼為了維持『政府威信』，絕不能中途更易。在極權暴政之下，『政府威信』遠比人民幸福重要。」

依殷海光標準檢驗，今天蔡政府根本就是一極權暴政的政府。何以見得？吾人可由蔡政府至今仍大力堅持其千瘡百孔、嚴重傷台灣的「能源轉型」政策得到驗證。

蔡總統在其就職演說中強調：「我們要加速發展綠電及再生能源產業。過去4年，再生能源有飛躍性的發展，台灣為國際再生能源投資的熱點。在這個基礎上，2025年綠能占整體能源20%的目標，我有信心可以達成，台灣將成為亞太綠能中心。」

地狹人稠的台灣極不合適發展需要廣大土地的再生能源，但蔡政府為了堅持及落實其反核黨綱，大力推動極為昂貴的綠能以取代無碳的廉價核能。以今年底即將完工的離岸風電為例，每度電要向外國開發商進貢7元，取代的是每度1元的核電。核電除役後每年400億度的供電缺口由綠電取代是天文數字。經濟部去年在立法院的報告也承認，落實能源轉型政策，每年電費將增加2500億元，每家分攤3萬元。綠能不合適台灣很難懂嗎？即使蔡政府能源智庫的智障們原先不懂，在監察院針對離岸風電招標造成國家近1兆元損失提出糾正案後還不懂嗎？

不顧各方反對，執意要在屏東砍伐百萬棵樹設置太陽光電；不甩生態學家警告，執意要在水庫漁塘大力推動「水面型太陽能」也都是不理會民意的「硬幹」。

蔡總統為何不顧全民權益，仍要依憑少數狂熱分子之幻想「硬幹」，繼續推動錯誤的「能源轉型」政策的主因不正是為了維持政府威信？蔡政府所作所為正符合殷海光對極權暴政的定義。曾提出「歷史的終結」的著名學者福蘭西斯福山，近年提出民粹橫行導致民主崩壞，台灣正是最好寫照。請蔡總統不要再打著民主旗幟招搖撞騙了。

（作者為前吉興工程顧問公司董事長）